di Erika Noschese

Le parole del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha nuovamente bacchettato l’amministrazione comunale per la gestione dell’occupazione degli spazi pubblici ha suscitato non poche perplessità e polemiche. Ad intervenire ora è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano che ha chiesto la convocazione della commissione Annona in presenza dell’assessore al Commercio Alessandro Ferrara. «Gli attacchi generalizzati ad una intera categoria produttiva, costituita in gran parte da esercenti che correttamente e con grandi sforzi svolgono la propria attività, appaiono quantomai inopportuni ed ingenerosi. Il Presidente De Luca avrebbe dovuto, più correttamente, specificare e denunciare chi, eventualmente, svolge la propria attività con autorizzazioni “elusive” del regolamento (che non consente di occupare l’intero marciapiede e precludere il passaggio ai pedoni) o contravvenendo allo stesso – ha dichiarato il forzista – L’incontro appare necessario, dunque, per verificare la fondatezza dell’esternazione del Presidente, e se le criticità evidenziate, che certamente non riguardano la gran parte delle attività in questione, dipendano da autorizzazioni rilasciate in “elusione” del regolamento o, eventualmente, dall’assenza dei controlli, come sovente da noi evidenziato. L’incontro appare urgente, inoltre, per conoscere l’opinione dell’Assessore e dell’Amministrazione in relazione all’indirizzo espresso dal Presidente, la cui incidenza sull’attività del governo cittadino è notoria, di spegnere “ogni cosa” e, dunque, la città alle ore 23:30, penalizzando la già asfittica economia locale». Parole quelle pronunciate dal presidente che hanno messo sul piede di guerra anche i titolari di bar e attività ristorative. «Prima concedono le autorizzazioni, poi si scontrano con il vero sindaco di Salerno e ora cosa si dovrebbe fare? Quest’amministrazione ha un grande problema: la mancanza di dignità, serve uno scatto di orgoglio che in questa città manca da ormai troppi anni», ha dichiarato il titolare di un’attività ristorativa.