È pari a 1.734.265,71 euro la somma che il Comune di Salerno dovrà sborsare per la riapertura della curva Nord. La giunta comunale ha infatti accolto la richiesta della Us Salernitana 1919 relativo all’aumento della capienza del settore curva Nord. “Attualmente la tifoseria ospite è allocata in corrispondenza del settore Curva Nord dello stadio Arechi, e tale settore, per le disposizioni di ordine pubblico e sicurezza impartite dalle Autorità preposte, è utilizzato in via esclusiva a questo scopo, per un numero massima di 2.000 spettatori”, si legge nella deliberazione nella quale si evidenzia che su proposta dell’Amministrazione Comunale, il Settore Strutture Comunali ha valutato la fattibilità dello spostamento dell’area destinata alla tifoseria ospite presso il settore Distinti, con l’obiettivo, in tal modo, di restituire alla Curva Nord la capacità di ospitare il numero massimo possibile di spettatori (7.500), determinando al contempo una miglioria per il bene pubblico ed un potenziale maggiore introito rinveniente dall’uso dell’impianto sportivo. Nell’ottemperare a tutte le osservazioni ricevute, nonché ad esito dei successivi incontri avuti per le vie brevi al riguardo, anche in sede di riunione tenutasi in data 16/06/2023 presso la Prefettura di Salerno alla presenza di tutte le Autorità preposte alla pubblica sicurezza e della U.S. Salernitana 1919 s.r.l., il Settore Strutture Comunali, di concerto con la Società, ha ulteriormente dettagliato gli elaborati progettuali pari a 2.577.593,34 euro. Dunque ora si entra nel vivo del progetto con i primi interventi da mettere in campo.