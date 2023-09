Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato la Delibera dell’Ufficio di Presidenza avente ad oggetto il “Bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2023-20125. Assestamento e verifica degli equilibri”, introdotta dal questore alle Finanze, Andrea volpe, la quale, a seguito dell’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio 2022 e delle necessità gestionali emerse nel corso del corrente esercizio finanziario, attesta il mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio dell’Ente. Il Consiglio ha, poi, approvato, con il voto contrario del M5S e della consigliera Maria Muscarà, (gruppo misto), le delibere di giunta regionale per l’ “Adozione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Avellino 2019-2024.”, della Provincia di Benevento per il periodo 2020-2025.” , della Provincia di Caserta per il periodo 2021-2026.”, della Provincia di Napoli per il periodo 2019-2024 e revisione delle aree di caccia al cinghiale, della Provincia di Salerno 2021-2025.