di Erika Noschese

C’è, finalmente, una data di inizio per i lavori di riqualificazione del corso Vittorio Emanuele. Gli interventi partiranno il prossimo 8 settembre per procedere alla ripavimentazione del corso cittadino. L’allestimento dell’area logistica avverrà nell’area prospiciente il Tribunale su corso Garibaldi mentre l’allestimento dell’area di cantiere interesserà il tratto che va da via SS. Martiri a via Diaz. I lavori riguarderanno il rifacimento del tratto fognario, la demolizione dell’attuale pavimentazione con una nuova pavimentazione, la regimentazione delle acque e la sostituzione degli arredi. Dopo la risoluzione del contratto con la Vincenzo Russo Costruzioni “per grave inadempimento e inottemperenza contrattuale”, il Comune ha appaltato i lavori alla Rti Spinosa Costruzioni Generali, con sede a Roma, per un totale di 3 milioni e 777mila euro (stesso prezzo del precedente affidamento). «Partono i lavori sì ma io lo dico sempre con qualche cautela perché ci sono state una serie di difficoltà che in qualche modo sono esemplari, nel senso che da questo problema della riqualificazione del corso si possono trarre delle considerazione di ordine generale; sono quasi un caso di studio che dimostrano quanto sia complicato realizzare opere pubbliche nel nostro Paese – ha dichiarato il primo cittadino annunciando l’avvio del cosiddetto Corso da Re che in questi anni ha subìto numerose battute d’arresto tra ricorsi e problemi legati alla precedente ditta che si era aggiudicata i lavori, la Russo Costruzioni – Quest’opera parte da alcuni anni a questa parte, ci sono stati ricorsi, controricorsi, Consiglio di Stato e Tar ma parte la riqualificazione del corso che faremo per lotti funzionali per non interferire con Luci d’Artista e credo che i lavori andranno avanti spediti con un cronoprogramma credibile e serio». Intanto, proprio ieri il primo cittadino ha confermato le indiscrezioni di queste ultime ore su concerti gratuiti. Si tratta di un’iniziativa della Camera di Commercio di Salerno che in occasione dell’Agri food future ospiterà in città Mario Biondi e Simone Cristicchi per due serate importanti.