Ancora aggressioni al personale di polizia penitenziaria del carcere di Salerno. E’ quanto denuncia Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sappe. “Intorno alle ore 10:30 un detenuto sti stava recando presso la sala giudici-avvocati quando improvvisamente un gruppo di altri detenuti ha cercato di aggredirlo – spiega in una nota – prontamente il poliziotto addetto alla sezione è intervenuto per difenderlo ed ha avuto la peggio. Immediatamente è stato trasportato al vicino ospedale dove gli è stata diagnostica una contusione alla spalla con 30 giorni di prognosi”. Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, “questo è l’inaccettabile scenario quotidiano in cui opera il corpo di polizia penitenzia. Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano. Le carceri sono in mano ai delinquenti”. “La gestione dell’attuale capo del Dap, Giovanni Russo è fallimentare – sottolinea – non fa praticamente nulla, vive isolato dai ‘suoi’ uomini e non sappiamo neppure che faccia abbia, essendo evidentemente allergico al confronto con i sindacati”.