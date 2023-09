SALERNO – Nonostante è ormai una settimana che il mercato sia andato agli archivi, la Salernitana a breve potrebbe piazzare un altro importante movimenti, sebbene in uscita. Diego Valencia infatti è in procinto di partire per l’Arabia Saudita per unirsi alla formazione dell’Al Tai. Dopo aver visto sfumare i trasferimenti al Palermo ed all’Eibar, per il cileno potrebbero dunque schiudersi le dorate porte del campionato arabo: Valencia dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto.