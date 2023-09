“Sosteniamo Francesco Granozi”. È l’iniziativa lanciata da alcuni residenti della zona Arbostella per aiutare il fondatore del gruppo i Musicastoria, nei giorni scorsi derubato. Ignoti, infatti, hanno manomesso la serratura della sua vettura portando via due mixer audio professionali, due valigette con microfoni, palmare e archetti, casse audio per un totale di quattromila euro di danni. «Francesco è un ragazzo cresciuto al parco Arbostella e che ha sempre preso parte a tutte le iniziative che si sono svolte in questi anni. Lanciamo un appello a tutti i residenti del Quartiere arbostella e non solo per raccogliere i fondi necessari per acquistare tutta la strumentazione che ignoti hanno trafugato a Francesco», hanno dichiarato Enzo Musto e Umberto Scermino, promotori della raccolta fondi. Gli strumenti portati via dai malviventi, infatti, sono indispensabili a Francesco per poter continuare il suo lavoro. «Spero che i numerosi abitanti del Quartiere dimostrano la loro sensibilità nei confronti di un ragazzo che rappresenta la bontà e la disponibilita in persona. Non importa la cifra, a noi interessa il gesto per aiutare Francesco ad acquistare gli strumenti utili al suo lavoro. Sarà cura di Francesco poi rendicontare pubblicamente le offerte pervenute. Facciamo sentire la nostra vicinanza a Francesco, lo merita per tutta la passione che mette nel suo lavoro. Forza Arbostella», hanno poi aggiunto.

