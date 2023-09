Saranno gli inquirenti a chiarire se si tratta di un atto vandalico o intimidatorio. La scorsa notte la città di Salerno ha fatto i conti con l’ennesimo episodio di violenza e danni alle attività commerciali. Ad essere preso di mira questa volta il ristorante-braceria Porcavacca di via Settimio Mobilio dove ignoti hanno dato fuoco al dehors poco dopo la chiusura dell’attività verso la mezzanotte di ieri mentre solo alle due è scattato l’allarme per un principio di incendio. Le fiamme hanno danneggiato la vetrata, due ombrelloni e tre sedie. Sembra che sia stato utilizzato del liquido infiammabile per appiccare il fuoco. Ad agire sarebbe stato un ragazzo che indossava un berretto ma non è ancora chiaro il movente. Il titolare ha sporto denuncia alla Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini. Al vaglio degli agenti della Squadra Mobile, anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Gli agenti della squadra mobile, agli ordini del dottore Gianni Di Palma, sono chiamati ad indagare sull’episodio contro il quale il titolare ha sporto regolare denuncia e si potrebbe partire non solo dalle telecamere di videosorveglianza ma anche dal flaconcino contenente liquido ritrovato nei pressi del locale. Nonostante l’accaduto, il ristorante è regolarmente aperto, come ha sottolineato il titolare dell’attività ristorativa Enzo Bove che si è messo a lavoro subito dopo l’intervento dei vigili del fuoco. «Tutto procede, nessun danno irreparabile e noi andiamo avanti – ha aggiunto Bove – Se ci fosse qualche avvicinamento provvederemo a denunciare il tutto. Sono cose che possono succedere, stavolta è accaduto a me ma va bene lo stesso non ci lasciamo intimorire». Il danno più importante riguarda la vetrata del dehors esterno.