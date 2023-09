di Erika Noschese

Ripristino urgente dei servizi igienici posizionati all’esterno del presidio di continuità assistenziale – Guardia Medica di Pontecagnano Faiano nei pressi del piazzale ex tabacchificio Centola, oggi in stato di abbandono come denunciato più volte dai cittadini. A chiederlo, in una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Lanzara, è il consigliere comunale di Movimento Libero Marco Vecchione chiedendo al primo cittadino un intervento immediato. “I locali – si legge nella missiva inviata al primo cittadino – risultano danneggiati e inutilizzabili e versano, da tempo, in uno stato di abbandono con rifiuti di ogni tipo”. “L’intervento – aggiunge Vecchione – è, pertanto, essenziale per rendere nuovamente accessibili i servizi e, allo stesso tempo, per garantire maggiore decoro e sicurezza a beneficio degli utenti e degli operatori sanitari in un’area che necessita, a mio avviso, anche di un potenziamento del sistema di videosorveglianza”.