di Erika Noschese

In attesa di conoscere il programma relativo ai solenni festeggiamenti in onore di San Matteo Apostolo, Patrono della città di Salerno, emergono già le prime indiscrezioni per la tanto attesa giornata del prossimo 21 settembre quando San Matteo attraverserà la città nel giorno a lui dedicato e tanto sotto l’aspetto religioso quanto quello civile fervono i preparativi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la processione non passerà più per piazza della Libertà, luogo individuato lo scorso anno per la Santa Messa ma per cause di forza maggiore in quanto parte del lungomare era interessata da interventi di riqualificazione ancora in corso. Il percorso dovrebbe essere confermato domani nel corso di una conferenza stampa presieduta dall’arcivescovo monsignor Andrea Bellandi ma chiaramente toccherà le vie principali del centro cittadino. Un ritorno al passato quello voluto dall’arcivescovo che prevede sicuramente l’uscita dei santi dalla Cattedrale, si parte poi da via Duomo e si percorre tutto il tratto fino all’arrivo dinanzi la Caserma della Guardia di Finanza dove ci sarà il tradizionale saluto, poi il passaggio per via Dei Mercanti, piazza Portanova, Corso Vittorio Emanuele fino all’incrocio con via Dei Principati fino ad arrivare a piazza Dante Alighieri per il saluto al mare. La processione, come ogni anno, passerà per via Roma con la sosta a Palazzo di Città, si prosegue fino al Teatro Verdi, poi via Portacatena, Largo Campo, via Da Procida e di nuovo via Dei Mercanti (il secondo tratto), per giungere all’incrocio con via Duomo e quindi risalire verso la Cattedrale, dove con la tradizionale corsa si concluderà la processione. Secondo quanto emerso, proprio i fedeli avrebbero fatto presente la necessità di bypassare la piazza, tanto cara al presidente De Luca, per evitare di allungare inutilmente la processione e permettere ai fedeli di poterla seguire. Tra le conferme anche lo spettacolo pirotecnico che dovrebbe iniziare a mezzanotte e dovrebbe vedere fuochisti di fama internazionale impegnati per uno spettacolo mozzafiato grazie all’accordo raggiunto tra le associazioni di portatori e il Comune di Salerno. E proprio nell’ambito dei festeggiamenti per San Matteo l’amministrazione Napoli ha già ufficializzato, per la processione, la presenza della banda musicale come richiesto dal parroco della Cattedrale di Salerno don Felice Molitierno che ha chiesto al Comune un contributo economico, ottenendo la somma di 3.150 euro. Ad allietare il momento religioso la banda musicale del 21 Agosto che ha chiesto un contributo di duemila euro e la banda musicale del 21 Settembre per 2.500 euro. “La ricorrenza del Santo Patrono rappresenta un appuntamento atteso da parte di tutta la cittadinanza, essendo una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità salernitana – si legge nella deliberazione di giunta comunale – L’iniziativa appare meritevole di sostegno e, pertanto, l’Amministrazione Comunale intende contribuire alla migliore riuscita della stessa. Festeggiamenti religiosi ma anche civili e, per questa seconda parte, a scendere in campo è la Camera di Commercio di Salerno che regalerà alla città di Salerno due concerti, nel sottopiazza della Concordia. Il primo dovrebbe tenersi il 16 settembre quando sul palco salirà Simone Cristicchi e il secondo il 19 settembre con Mario Biondi. Eventi questi che dovrebbero essere confermati nei prossimi giorni.