di Erika Noschese

«Altrove succedono cose inenarrabili, a Salerno è tutto sotto controllo e non possiamo parlare di allarme sicurezza». Lo ha ribadito il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli anticipando che venerdì prossimo si terrà in Prefettura il tavolo tecnico durante il quale verrà anche rilanciata la proposta di istituire un presidio permanente di forze dell’ordine nei luoghi della movida, come piazza Abate Conforti e via Roma per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini alla luce degli ultimi episodi che si sono registrati sul territorio del capoluogo di provincia. «Ho parlato personalmente con il prefetto chiedendogli di indire un tavolo per la sicurezza che verrà fatto venerdì prossimo. La nostra attenzione è sempre alta ma il dato che ci conforta è che malfattori e delinquenti, nella stragrande maggioranza dei casi vengono acciuffati dopo poche ore, un aspetto che va ricordato per dare merito alle forze dell’ordine che, da questo punto di vista, riescono a tenere risultati importanti – ha dichiarato il primo cittadino – Non credo ci sia un allarme sicurezza, ho chiesto al Prefetto e al Questore precedentemente a questa ulteriore richiesta un tavolo relativo a presidi fissi nella zona della movida come piazza Abate Conforti, via Roma per fare in modo che ci siano postazioni fisse, visibili che facciano da deterrenza e supporto ai tanti cittadini perbene che frequentano la nostra città. Non credo si possa parlare di un allarme sicurezza, Salerno è una città sufficientemente tranquilla e sicura, altrove succedono cose inenarrabili ma qui tutto è sotto controllo». I cittadini, dal canto loro, non si sentono affatto tutelati e in più occasioni hanno dichiarato che la mancanza di forze dell’ordine sul territorio inzia ad essere un problema, soprattutto nei vari quartieri del capoluogo e in quelle zone della città che non sono centrali.