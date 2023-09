In occasione dei festeggiamenti per il Santo patrono della città di Salerno e della professione, torna l’evento congressuale “Nel solco di San Matteo, il ruolo del Commercialista nel sociale” promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

Dopo l’ottimo riscontro registrato nella prime due edizioni (2018 e 2019) e lo stop a causa della pandemia, la terza edizione dell’iniziativa – che si divide tra lavori scientifici, festeggiamenti per il Santo patrono e momenti conviviali – è in programma il 20 e 21 settembre prossimi a Salerno e coinvolgerà professionisti da tutta Italia, delegazioni istituzionali, rappresentanti del Consiglio Nazionale e di diversi altri Ordini Territoriali, economisti e autorità.

Sarà un momento di condivisione e confronto per i commercialisti sulla percezione e il riconoscimento della professione al servizio dello sviluppo socio-economico del territorio. Obiettivo dei lavori scientifici, con la Tavola Rotonda dal titolo “La riforma fiscale: Aspetti sociali ed economici” in programma al Salone dei Marmi del Comune di Salerno il 20 settembre 2023, è quello di far emergere la centralità del ruolo sociale e di attore dell’economia che riveste il commercialista, accanto al suo essere professionista tecnico, nel risolvere le problematiche della comunità e delle imprese attraverso l’interpretazione corretta delle norme fiscali anche alla luce della riforma in atto. Lo scopo è dunque quello di creare un’opportunità di confronto tra i partecipanti per poter verificare il percorso tecnico-scientifico, oltre che politico, di una riforma necessaria per il Paese e discutere dei presupposti della tutela del contribuente nel contesto della riforma fiscale, al fine di creare una maggiore eguaglianza fiscale, soprattutto a favore delle categorie più deboli da proteggere.

“Siamo particolarmente felici di riproporre un evento che nei primi due anni è stato molto apprezzato da colleghi e partecipanti per la qualità e l’intuizione vincente dell’appuntamento” commenta il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave. “La Tavola Rotonda, che si distingue per la qualificata scelta del tema, giungerà al clou della lunga settimana di celebrazioni per il Santo patrono a cui i commercialisti di Salerno sono profondamente legati e attorno a cui ci ritroviamo ogni anno: una tradizione che ci offre l’occasione per confrontarci sui valori fondanti della nostra professione e sulla percezione e il riconoscimento del ruolo svolto nella società. Certi che la condivisione di esperienze e di idee sia una fonte preziosa per l’arricchimento della Categoria, anche quest’anno abbiamo cercato di allargare l’incontro a quante più voci possibili con l’invito alle delegazioni di tutta Italia. L’adesione entusiasta di colleghi e il prestigioso patrocinio del Consiglio Nazionale – conclude il presidente Soave – confermano il pregio dell’evento reso possibile anche grazie al lavoro dei colleghi del Comitato Organizzatore che ringrazio per l’impegno profuso”.

Compongono il Comitato Organizzatore Salvatore Giordano, Sergio Cairone, Rosita Galdi, Achille De Caro, Vincenzo Landi, Gianvito Morretta, Pierluigi Chiarito, Americo Rinaldi. Consigliere delegato alla Formazione dell’ODCEC Salerno: Giuseppe Arleo.

Maggiori dettagli sono disponibili sul portale www. commercialistisalerno.it.