di Erika Noschese

È sempre più allarme sicurezza in città dove, proprio ieri mattina, si è registrata l’ennesima tentata rapina. A finire nel mirino dei malviventi il Cotasa, il consorzio di radiotaxi Salerno: ieri mattina, tra le 8.30 e le 9, presso la centrale radiotaxi di Torrione, nei pressi del parco del Galiziano, un uomo con il volto coperto con un casco ha scavalcato i cancelli e si è introdotto all’interno della struttura. L’uomo è andato dalla centralinista e le ha puntato una pistola alla tempia, pretendendo di avere la borsa ed altro eventuale contante presente in stanza. La donna, molto spaventata, ha dapprima consegnato la borsa al malvivente per poi inseguirlo. Il ladro nel tentativo di scavalcare il cancello ha lanciato via la borsa ed è stato raggiunto dalla dipendente del Cotasa: ne è nata una colluttazione, la donna è stata colpita al volto ed è caduta, battendo la testa. Il malvivente nel frattempo si è dato alla fuga mentre la malcapitata ha prontamente chiamato le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno trovato anche un coltello, probabilmente appartenente al malvivente. Nel frattempo, la centralinista è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona per tutti gli accertamenti del caso e per essere medicata. Il Cotasa intanto ha sporto denuncia e già questa mattina saranno recuperate le immagini della telecamera di videosorveglianza per avviare le indagini e provare ad assicurare alla giustizia il malvivente, presumibilmente una persona del posto, con dialetto napoletano. A soccorrere la donna Gaetano Ricco, presidente del Cotasa, insieme ad alcuni colleghi: «Un episodio violento che ci lascia sconvolti, è un ufficio dove non transitano soldi e pensare di commettere una rapina è da folli», ha dichiarato il presidente Ricco che si dice preoccupato per questo episodio. «Sono basito, il nostro ufficio è una centrale radiotaxi senza alcun interesse economico. Non era mai capitato un episodio simile da oltre vent’anni di attività – ha ribadito Ricco – In zona ci sono stati degli episodi, ci sono stati episodi simili ai danni di tassisti ma quanto accaduto ci lascia perplessi, troppi episodi nell’arco di poco tempo». Il presidente del Cotasa ha ribadito la necessità di incrementare i controlli su tutto il territorio comunale di Salerno per fronteggiare questo rischio. «Sembra ci sia un incremento di rapine, furti ai danni di attività commerciali e non solo e questo non è più ammissibile, dobbiamo svolgere il nostro lavoro in sicurezza, dobbiamo sentirci tutelati dalle forze dell’ordine – ha detto ancora Ricco – La nostra centralinista ha avuto una reazione spropositata, poteva capitare davvero una tragedia. Ritengo sia un balordo, non so darmi altre spiegazioni perchè dopo una iniziale reazione è fuggito. Un episodio triste che ci preoccupa, il nostro futuro è sempre più a rischio a livello lavorativo soprattutto e in questo far west è necessario un cambio di passo immediato».