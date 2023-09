Di Marco Visconti

San Valentino Torio piange un’altra vita, quella del 18enne Gennaro Basta. Sabato scorso alle ore 21:30 Gennaro guida la sua moto nei pressi di via Corallo a Pagani, qualcosa va storto, il ragazzo perde il controllo del suo veicolo e si schianta contro il muro. Sono ancora sconosciute le cause dello schianto. Il ragazzo riporta gravi ferite, sono inutili gli interventi da parte dei soccorsi dell’ospedale «Umberto I» di Nocera Inferiore. Oggi il Comune di San Valentino Torio comunica lutto cittadino per la scomparsa del ragazzo. Sono tanti i messaggi sui social di vicinanza nei riguardi della famiglia di Gennaro, al padre Oreste, alla madre Roberta Frigenti, ai fratelli Giuseppe e Michela. Commenta Michele Strianese sindaco di San Valentino Torio, «un’altra tragedia della strada ha colpito duramente la nostra comunità. L’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto». Un altro incidente stradale, un’altra giovane perdita, tutto questo a pochi mesi dalla scomparsa del piccolo Mourad Boulila e della sorellina Jemila. Ancora una volta il Comune di San Valentino Torio e quello di Pagani sono legati intorno a una giovane perdita. Parla il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco, «è un immenso dolore per le nostre comunità ogni volta che una giovane vita si spezza. Alla famiglia di Gennaro e tutta la comunità di San Valentino Torio va il nostro più sincero e doloroso cordoglio». La salma si trova presso l’ospedale «Umberto I» di Nocera Inferiore, alle ore 10 giungerà all’abitazione della famiglia Basta in via Michelangelo Buonarroti numero 31, poi partirà dall’abitazione e arriverà alle ore 16 alla chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo per la santa messa. Finito il rito funebre, la salma giungerà al tempio crematorio di Cava de Tirreni. In occasione del lutto cittadino, sono stati sospesi i festeggiamenti solenni in onore di Maria Santissima della Consolazione presso la parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo.