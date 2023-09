di Paolo Palo

C’è sempre tempo per leggere un buon libro, anche lontano dall’estate e sotto un cielo stellato che ci accompagna in un viaggio di emozioni e personaggi.

Ritorna in Campania “Un libro sotto le stelle”, rassegna ideata e promossa dall’Associazione Meridiani e giunta alla sua XIX edizione. La manifestazione si avvale della collaborazione di Tra.Vel.Mar. e del Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia, del patrocinio di RAI Campania, della Regione Campania, del Comune di Salerno, del Coni Campania, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, del Rotary e-Club Due Golfi, del Centro Formativo Tecnoscuola, di Universo Humanitas, dell’Associazione “Achille Basile-Le Ali Della Lettura” e di “Stabia in Versi” (rassegna artistico-letteraria) e della media partnership di Radio Canone Inverso.

Anche quest’anno sarà possibile assistere alle presentazioni a bordo di un traghetto in navigazione nella splendida cornice del golfo di Salerno.

Il cartellone verrà ufficializzato il 14 settembre nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 presso il Porto Turistico Masuccio Salernitano.

In attesa dei titoli dei libri e degli autori che interverranno, ecco le date e i luoghi degli incontri: 22 e 23 settembre: Porto Turistico Masuccio Salernitano – Piazza della Concordia, Salerno: ore 18,15: accredito e firmacopie; ore 19,00: presentazione libro su traghetto Acquarius con direzione Positano; ore 21,30: rientro Porto Turistico Masuccio Salernitano. Dal 28 settembre al 1° ottobre: Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia: ore 18,30: cocktail di benvenuto; ore 19,00: presentazione libro in terrazza; ore 20,30: firmacopie.

Al termine di ogni incontro verrà offerto dall’organizzazione un ‘vin d’honneur’.

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti e dovrà pervenire per e-mail a info@associazionemeridiani.com o tramite messaggio al numero +39 339.7686861 almeno 48 ore prima della data d’interesse inserendo nel corpo della missiva – nome, cognome, numero di telefono (in caso di e-mail) di tutti i partecipanti.

Aggiornamenti, info e news è possibile consultare la pagina https://www.facebook.com/unlibrosottolestelle/