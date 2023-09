di Mario Rinaldi

Quello che dovrebbe essere un luogo di attrazione e richiamo per i turisti, poco alla volta, sta rischiando di trasformarsi in un luogo di degrado e di sporcizia che consegna alla città di Salerno un’immagine del tutto indecorosa rispetto al fasciano che dovrebbe contraddistinguerla per la straordinarietà e magnificenza di posti come la Costiera Amalfitana o Cilentana che tutto il mondo invidia. Ma negli ultimi giorni, così come accaduto alcuni mesi fa, il lungomare sta diventando un ricettacolo di immondizia infestato da topi, insetti e altri elementi che deturpano il decoro e la bellezza di una delle passerelle fronte mare più suggestive del nostro Bel Paese. Le segnalazioni, in questo caso, giungono da Carmine Landi, presidente di dell’associazione “Grazie di Cuore”, che dal punto di vista dell’aspetto sanitario ha voluto evidenziare come passeggiare sul lungomare di Salerno potrebbe addirittura rappresentare un pericolo per la salute con il rischio di trasmissione di malattie infettive. “Il Lungomare – ha evidenziato Landi – risulta completamente lordato da deiezioni di animali domestici: una vera e propria vergogna, segno di profonda inciviltà. Nonostante le compiute e dettagliate norme che regolano il fenomeno, le foto restituiscono un quadro decisamente degradato del lungomare cittadino, in ragione della scarsa civiltà dei proprietari dei cani. E’ questo un modo per imbruttire il volto della nostra bella città e deteriorarne l’immagine”. “Invito le istituzioni e le forze tutorie – ha suggerito il dottor Landi – ad indagare su tali incivili comportamenti ed esorto l’amministrazione cittadina ad amplificare il posizionamento dei contenitori delle deiezioni lungo tutto il tratto del lungomare cittadino, perché presenti in numero insufficiente”. “Altro elemento da evidenziare – dice ancora Landi – è la costante presenza di topi che allietano in gran numero il tratto del lungomare cittadino, frutto di una scarsa opera di derattizzazione e di disinfestazione murina: auspichiamo un intervento dell’amministrazione cittadina anche in tale ambito, in ragione della pericolosità per la salute pubblica”. Una problematica, quella dei ratti, che soprattutto con il caldo torrido dei mesi di luglio e agosto si è ripresentata più che mai. Di pari passo però c’è anche la richiesta, da parte di molti cittadini, di installare più cestini della spazzatura sul Lungomare per abbassare la soglia di inciviltà di chi lascia avanzi di cibo in ogni dove”. Nel frattempo il dottor Landi ha riferito di aver avuto diverse interlocuzioni con gli amministratori locali per affrontare le problematiche evidenziate e cercare di trovare delle soluzioni condivise che, innanzitutto, possano fornire rassicurazioni per quanto riguarda l’aspetto sanitario e della salute pubblica e, in secondo luogo, restituire una degna immagine decorosa che la città di Salerno merita per la bellezza che la caratterizza in Italia e all’estero.