di Marco Visconti

Grande successo per la prima edizione del concorso letterario «Felicetta Confessore». Sold out di presenza per la premiazione. L’appuntamento si terrà martedì 5 settembre, alle ore 19 presso la chiesa di Maria Santissima Addolorata in via Nicola Pagano a Pagani.

L’evento rientra nelle attività di Ritratti di territorio, il progetto culturale della giornalista Nunzia Gargano, svolte in collaborazione con Rino Buonocore, priore della confraternita dell’Addolorata.

Gargano spiega il motivo per il quale nasce l’evento, «nasce da un’esigenza civile per non perdere di vista il testamento morale di Felicetta Confessore. Oggi questo testamento è rivolto ai giovani studenti a cui Felicetta si è dedicata prima come docente e poi come dirigente scolastica. Ancora oggi, Felicetta appare l’esempio della donna emancipata che non tralascia nessun ambito della vita pubblica e privata senza mai accantonare il rispetto degli altri. Attraverso la sua storia, i giovani possono affrontare il futuro con più coraggio».

Nunzia Gargano

Buonocore priore della confraternita dell’Addolorata spiega perché questo concorso ha avuto luogo presso la chiesa di Maria Santissima Addolorata, «la confraternita è aperta agli eventi culturali che possano contribuire alla crescita delle nostre comunità. Liberi dagli impegni che potrebbe avere una parrocchia, riusciamo a essere un contenitore di cose belle. Qualche settimana fa, anche il comune di Napoli ha suggerito di aprire le chiese per gli eventi culturali. Ecco, abbiamo avuto l’idea per primi».

Rino Buonocore

Il concorso, bandito nello scorso marzo, è stato organizzato in memoria di Felicetta Confessore, docente, dirigente scolastica e scrittrice. Il bilancio della prima performance è più che positivo: i giurati si sono espressi su 45 poesie, 13 racconti e romanzi, 4 saggi, 2 composizioni teatrali. Nella serata di martedì, si scopriranno i vincitori. Com’è nello stile di Ritratti di territorio, la suspense la farà da padrone.