“Abbiamo ancora bisogno di tempo per inserire i nuovi acquisti, anche se rispetto all’anno scorso la rosa è di un livello inferiore”. Così l’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della gara persa per 2-0 contro il Lecce. “Oggi a fare la differenza sono state le diverse occasioni che abbiamo sprecato – ha detto il tecnico portoghese -. Abbiamo costruito tante palle gol, molte più del Lecce. Dopo il loro primo gol la squadra è cresciuta, trovando la bella giocata che ha liberato Candreva in piena area di rigore. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttarla, così come altre situazioni offensive. Il Lecceè una squadra ben organizzata, molto fisica e con la quale abbiamo retto bene. Anche i nuovi acquisti mi hanno dato buone sensazioni – prosegue – ma abbiamo ancora bisogno di tempo per inserirli al meglio nel nostro progetto tecnico. Rispetto all’anno scorso la rosa è di un livello inferiore. Abbiamo perso giocatori come Piatek che davano profondità alla squadra e alle nostre azioni, cosa che forse oggi ci manca”.