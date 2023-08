Alessandra Francese è ufficialmente consigliera comunale di maggioranza in quota Progressisti per Salerno. Con l’ingresso in giunta di Rocco Galdi, la Francese entra in consiglio dopo un’attesa lunga due anni caratterizzata dall’inchiesta della Procura di Salerno sul doppio filone delle cooperative sociali e l’audio whatsapp del marito Gianluca Izzo nel quale si faceva pressioni affinchè i dipendenti delle cooperative votassero per la moglie. Duro l’attacco della consigliera Pecoraro: «Al netto delle questioni processuali esiste un audio nel quale emerge la pressione del marito della consigliera con cui è stata turbata la correttezza del voto – ha detto la pentastellata – Sento la necessità morale e politica di sollevare il problema perchè siamo di fronte al sistema clientelare che oggi è oggetto di processo». Solidarietà alla neo consigliera di maggioranza è giunta dal presidente della commissione Trasparenza Antonio Cammarota. «Mi aspettavo un’accoglienza diversa, questo periodo di stand by mi ha demoralizzato ma oggi sono carica, devo dare voce al consenso ottenuto, devo togliere soddisfazione a chi ha scelto di sostenermi». Anche il sindaco Napoli ha difeso la consigliera augurandole buon lavoro. Con quattro voti contrari, due astenuti e ventidue voti a favore Alessandra Francese è neo consigliera ed è, ha detto, pronta a portare in consiglio comunale la voce dei cittadini.

