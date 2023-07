Ancora la Roma nel destino della Salernitana. I granata debutteranno all’Olimpico contro i giallorossi di Mourinho nel campionato di serie A 2023/2024. Nella seconda giornata i granata ospiteranno all’Arechi l’Udinese.

Alle 12:30 ha preso il via, ufficialmente, la stagione calcistica 2023/2024, con il sorteggio del calendario del campionato di serie A.

La Lega ha stabilito i parametri per la formazione del calendario. Così come avvenuto in occasione della scorsa stagione, la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le squadre della stessa città o della stessa regione (come Napoli e Salernitana).

Nella prima, nella seconda e nella 38a giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6a giornata) e nella giornata che lo precede (5a giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby, che non sono possibili nella 19a giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale. Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti.

Le società partecipanti alla Champions non si incontrano tra loro né incontrano le club a Europa League o Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni Uefa.

Il calendario della Salernitana, stilato con il criterio asimmetrico:

1^ giornata: Roma-Salernitana

2^ giornata: Salernitana-Udinese

3^ giornata: Lecce-Salernitana

4^ giornata: Salernitana-Torino

5^ giornata: Salernitana-Frosinone

6^ giornata: Empoli-Salernitana

7^ giornata: Salernitana-Inter

8^ giornata: Monza-Salernitana

9^ giornata: Salernitana-Cagliari

10^ giornata: Genoa-Salernitana

11^ giornata: Salernitana-Napoli

12^ giornata: Sassuolo-Salernitana

13^ giornata: Salernitana-Lazio

14^ giornata: Fiorentina-Salernitana

15^ giornata: Salernitana-Bologna

16^ giornata: Atalanta-Salernitana

17^ giornata: Salernitana-Milan

18^ giornata: Verona-Salernitana

19^ giornata: Salernitana-Juventus

20^ giornata: Napoli-Salernitana

21^ giornata: Salernitana-Genoa

22^ giornata: Salernitana-Roma

23^ giornata: Torino-Salernitana

24^ giornata: Salernitana-Empoli

25^ giornata: Inter-Salernitana

26^ giornata: Salernitana-Monza

27^ giornata: Udinese-Salernitana

28^ giornata: Cagliari-Salernitana

29^ giornata: Salernitana-Lecce

30^ giornata: Bologna-Salernitana

31^ giornata: Salernitana-Sassuolo

32^ giornata: Lazio-Salernitana

33^ giornata: Salernitana-Fiorentina

34^ giornata: Frosinone-Salernitana

35^ giornata: Salernitana-Atalanta

36^ giornata: Juventus-Salernitana

37^ giornata: Salernitana-Verona

38^ giornata: Milan-Salernitana