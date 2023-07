In questa rubrica verranno poste delle domande alle associazioni universitarie che sono all’interno dell’Università degli studi di Salerno . Con loro si è cercato di inquadrare un problema molto noto a tutti e cioè il futuro dei giovani post laurea che molto spesso vanno via per trovare lavoro in quanto le opportunità che vengono offerte dal Sud Italia sono scarsissime .

Quanto segue sono risposte che sono state date dall’associazione universitaria R.u.n.

Il gruppo R.U.N in quanto associazione studentesca universitaria in che modo garantisce agli studenti del corso di studio ove è presente la possibilità di trovare un occupazione post laurea?

“Il gruppo R.U.N. Salerno si è sempre predisposto l’obiettivo innanzitutto di accompagnare gli studenti e le studentesse nel loro percorso accademico nel migliore dei modi. È nell’interesse del sistema universitario far crescere delle persone consapevoli, coscienti e menti critiche che al di fuori delle aule abbiano la giusta maturità per affrontare la vita che verrà. La R.U.N., con diverse iniziative culturali e un approccio alla vita universitaria dettata dall’idea di “rete” e “sinergia”, ha sempre fatto in modo che ogni studente avesse modo di scoprire tutte le opportunità che il Campus, il territorio campano e la stessa Università attraverso il servizio Placement, mettono a disposizione quotidianamente.”

Il gruppo R.U.N. in che modo è da supporto ai tanti giovani matricole?

“La R.U.N Salerno si è sempre contraddistinta, sin dalla sua nascita, per essere un’associazione studentesca d’ateneo e non di Dipartimento o Facoltà, per usare un termine anacronistico. Ancora una volta, ciò che spinge la R.U.N. a proseguire nel suo percorso è quello di accrescere valore e cultura all’interno del Campus. Una delle iniziative che vanno in questa direzione è proprio l’orientamento in cui la R.U.N. è costantemente impegnata. Ancor prima dell’inizio dell’anno accademico la R.U.N. organizza tutti gli anni giornate guidate all’interno dell’università, nelle aule e nei corridoi che saranno la casa dei prossimi studenti. Gli incontri di Orientamento chiaramente iniziano ben prima dell’estate: già in questi mesi, soprattutto nelle aree didattiche in cui la R.U.N è da anni un punto di riferimento, siamo impegnati in regolati incontri con studenti provenienti da diversi istituti superiori. È un’attività alla quale teniamo molto, che realizziamo sia nelle scuole che all’interno dell’Università invitando le scuole stesse. È un’opportunità che gli studenti in procinto di iscriversi stanno cogliendo con intelligenza.”

L’università degli studi di Salerno è una tra le università al sud più alla vanguardia.A proposito chiedo, sono i problemi presenti nel Campus riguardo ai diritti degli studenti più frequenti come trasporti, case studio, mensa e borse di studio? Come associazione quali sono i punti nel vostro programma per risolvere queste problematiche?

“Come hai ben detto UNISA è senza dubbio tra le migliori del Centro-Sud Italia. A livello di infrastrutture e di offerta didattica è difficile trovare qualcosa di simile. Ci sono, chiaramente, alcune note dolenti che però abbiamo la maturità di ammettere e che affrontiamo con forza nei vari organi di rappresentanza in cui la R.U.N. Salerno ha, con orgoglio, voce in capitolo.

Le Residenze Universitarie sono un fiore all’occhiello del Campus e per questo vanno tutelate per quanto possibile. È notizia di qualche giorno fa, anche grazie al supporto di Felice Fasolino, membro della R.U.N. Salerno e CDA Adisurc del Gruppo Studenti Unisa, che all’interno delle Residenze saranno a breve presenti nuove lavatrici e asciugatrici, al fine di garantire agli studenti un servizio sempre migliore. Rimangono, purtroppo, al momento chiusi alcuni spazi delle Residenze, quali l’aula Polifunzionale del Plesso di Fisciano. Ma stiamo ragionando su come sarà possibile promuovere una sua riapertura. La mensa è tornata ad essere frequentata anche la sera, dopo la richiesta presentata di riaprire le strutture della mensa anche dopo le 19. E inoltre alcuni spazi della mensa sono state adibiti ad aule studio, un punto sul quale cercheremo di lavorare ancora di più.

Riguardo le borse di studio avere uno studente competente e capace quale nostro diretto rappresentante, come Felice Fasolino, ci da l’occasione di avere un interlocutore diretto del quale fidarci al 101 %. Dallo scorso anno tutti i facenti richiesta hanno ottenuto la borsa di studio in qualità di idonei. Ma stiamo lavorando su i tempi di erogazione delle stesse, che quest’anno sembrano essere coerenti con quanto pubblicato nel bando; sulla creazione di un supporto help-Desk che possa fornire informazioni a chi ne ha bisogno e sulla revisione del bando per garantire agli studenti sempre maggior chiarezza e completezza”.

Nicola Celentano