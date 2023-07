Roccapiemonte/Nocera Inferiore. Cade nel dirupo mentre è in montagna in bici con un amico. Muore il 17enne Francesco Puopolo studente di Roccapiemonte figlio della poliziotta (a Nocera Inferiore) Giovanna e di Gerardo dipendente di un supermercato. L’incidente intorno alle 13 di ieri sulle alture tra Roccapiemonte e Castel San Giorgio (località Trivio) quando il giovanissimo forse per disattenzione oppure per evitare qualcosa ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito nel vuoto. Una caduta violenta nel dirupo (peraltro neanche troppo profondo) che gli ha procurato gravi ferite. E’ stato proprio il suo amico ad allertare i soccorsi e quando il personale del 118 è giunto sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino il personale sanitario ha subito capito la gravità della situazione. Il 17enne Puopolo (avrebbe compiuto gli anni tra qualche mese) è stato trasferito presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove purtroppo nonostante gli sforzi da parte dei medici non ce l’ha fatta. In ospedale insieme ai familiari è arrivato anche il sindaco rocchese Carmine Pagano che dopo aver appreso la notizia del decesso ha comunicato il lutto cittadino e sospeso tutte le attività previste per ieri e nei prossimi giorni nel comune dell’Agro nocerino. Salma prima sotto sequestro da parte della procura (che ha aperto un’inchiesta su grave incidente accorso al giovane Puopolo) e poi liberata per permettere il rito dei funerali che saranno officiati oggi alle 16 presso la chiesa di San Giovanni Battilsta. Il 17enne Francesco lascia i genitori e la sorella Anna. La morte di Francesco Puopolo ha fatto il giro della cittadina e in tanti subito dopo l’incidente si sono recati a Nocera Inferiore per stringersi intorno alla famiglia molto conosciuta sia a Roccapiemonte che a Castel San Giorgio. Intanto i carabinieri su delega della procura nocerina hanno avviato l’attività di indagine per appurare eventuali responsabilità sulla caduta come ad esempio se quella zona fosse accessibile al passaggio e se il posto dove il giovane ha perso la vita fosse contrassegnato dal pericolo. Tutti interrogativi che soltanto gli accertamenti potranno chiarire. Intanto il primo cittadino, dopo il tragico evento di ieri, in segno di lutto ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati ieri e nei prossimi giorni, tra cui l’avvio dei Rocca Beach Games e le selezioni di Roccapiemonte per Miss Italia 2023. “Sono sconvolto per questo terribile episodio, mi sono recato in ospedale sperando di ricevere notizie diverse da quelle che circolavano. Purtroppo così non è stato. Un abbraccio fortissimo alle famiglie Puopolo e Bevilacqua. Sono veramente senza parole” ha detto Pagano. Al dolore si è unita anche la sindaca sangiorgese Paola Lanzara.