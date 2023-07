di Erika Noschese

«L’apertura della galleria Porta Ovest non è più rinviabile». A lanciare l’allarm Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi e a capo della Salerno Container Terminal, società che nel mese di maggio 2023 ha fatto registrare un +24% rispetto allo scorso anno. «Nel porto turistico e nel porto commerciale stiamo vivendo una più forte divaricazione dell’impresa privata di adeguarsi alla sfida del mercato internazionale con investimenti importanti portati a termine anche in fase covid mentre per il porto commerciale non è più rinviabile l’apertura delle gallerie Porta Ovest perché questa crescita non deve penalizzare il livello di vivibilità della città», ha dichiarato il presidente Gallozzi a proposito delle sfide per il futuro. «Stiamo lanciando un piano per quaranta nuove assunzioni al Salerno Container terminal, quando si fanno più numeri si fanno più occupati ma c’è bisogno di un’integrazione migliore tra il porto e la grande viabilità; nel caso di Salerno questa integrazione avviene con le gallerie. È il primo progetto che la città di Salerno deve realizzare, sia per il porto sia per la cittadinanza. Simile la situazione per il porto turistico: Marina d’Arechi segna numeri record, siamo pieni anche sui grandi mega yacht ma la zona est rimane non adeguata alla qualità che abbiamo sviluppato con il porto turistico», ha poi aggiunto il patron del porto turistico di Salerno. A proposito del porto commerciale, nei giorni scorsi ha lasciato il porto di Salerno una mega nave container che ha segnato un nuovo record positivo per lo scalo di Salerno e anche quest’anno le prospettive sono importanti: «Numeri in crescita, devo dire che è il risultato di un’azione fatta negli ultimi anni. Negli ultimi 4 anni abbiamo investito 45 milioni nel porto commerciale di Salerno, abbiamo rivisto completamente il nostro set up industriale, gru nuove e di ultima generazione; i lavori anche infrastrutturali hanno consentito adesso di inserirsi in rotte transoceaniche molto importanti: questa nave di 336 metri, novemila contenitori di portata ha una rotta diretta verso l’India, il Pakistan e gli emirati arabi.

Siamo veramente entrati in una lega superiore – ha dichiarato Gallozzi – Lo sviluppo è la somma di più fattori, tante volte in passato si è immaginato che il turismo potesse non essere compatibile con il commerciale o viceversa ma noi abbiamo sempre lavorato affinché due anime del porto fossero entrambe capaci di crescere perché la crescita è la somma di più crescita e se una sostituisce l’altra ciò non avviene. Salerno si sta inserendo molto bene anche nel circuito delle navi da crociera che rappresentano una vetrina importante per la città rispetto al turismo internazionale che viene dal mare».