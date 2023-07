È precipitata da una finestra del sesto piano di un palazzo mentre era intenta a pulire una zanzariera. Un incidente che è costato la vita ad una donna di 82 anni, deceduta in mattinata a Salerno. Il fatto, secondo gli investigatori un incidente domestico, in via Eugenio Caterina. Inutili i soccorsi. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Squadra mobile. La donna di 82anni è la mamma di Maurizio Maffei