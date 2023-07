Un nuovo ed importante premio, in una location molto prestigiosa, è stato conferito, nei giorni scorsi, al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, salito sull’autorevole palco presso la Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte, a Milano, che ha ospitato il Premio Le Fonti Awards 2023, nell’ambito della sua XIII edizione, per ritirare la prestigiosa onorificenza.

Quest’anno, alla fine del mese di maggio, la BCC Monte Pruno ed il suo Direttore hanno ricevuto, la candidatura ai Premi; infatti, dopo una lunga fase di analisi e verifiche da parte della redazione, del Centro Studi e col supporto del comitato scientifico, Le Fonti ha voluto nuovamente riconoscere la sua valenza al Manager Director dell’Istituto di Credito Cooperativo, nelle seguenti categorie: MD dell’Anno / categoria speciale; Eccellenza dell’Anno / Innovazione & Leadership / categoria speciale.

All’interno della cerimonia 2023 presso la Borsa di Milano, il Direttore Generale della Bcc Michele Albanese ha avuto l’onore di ricevere l’importante premio: “Managing Director dell’anno innovazione & Leadership Banking”, che conferma, anche in questa circostanza, la rilevanza della Banca Monte Pruno e del suo Direttore Generale nel panorama bancario nazionale.

Questa la speciale menzione ricevuta da Le Fonti: “A Michele Albanese per essere alla guida di una Banca con una grande connotazione locale, che si impegna a supportare lo sviluppo del territorio e che risponde ai bisogni della Comunità. Per la tempestività e la costante risposta ad ogni esigenza della clientela”.

Un premio prestigioso che certifica nuovamente il valore della BCC Monte Pruno e del suo team anche per i criteri di selezione utilizzati che si basavano su business aziendale, sviluppo strategico e la qualità dei servizi.

Le Fonti Awards sono tra i più importanti premi in Italia per il settore economico, finanziario e legale, apprezzati anche a livello internazionale; sono, infatti, gli unici ad essere presenti in tutte le principali piazze d’affari del mondo. Si tratta, inoltre, della 7° media company in Europa secondo il Financial Times. A conferma dell’autorevolezza del soggetto organizzatore, secondo i dati certificati ComScore, negli ultimi anni di rilevazione, Le Fonti hanno superato nettamente il Sole 24 Ore con punte di quasi 18 milioni di visitatori unici (TREND ONLINE – GRUPPO LE FONTI) attestandosi come 1° media per economia in Italia.

“C’è grande orgoglio -ha dichiarato il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese – nel potersi trovare in questi ambiti e ricevere riconoscimenti così prestigiosi. Pensare di essere qui, partendo da un piccolo paese dell’entroterra salernitano, come Roscigno, era molto di più di un sogno irrealizzabile, era addirittura impensabile uno scenario simile. Ascoltare dal palco il mio nome e quello della Banca Monte Pruno all’interno della Borsa Italiana e calcare il Red carpet per arrivare al palco, mi ha emozionato particolarmente. Realizzare, poi, che si tratti del secondo anno consecutivo, in aggiunta ai Premi Best Banks di Milano Finanza, non può che confermare il livello che abbiamo raggiunto. Non è facile tutto questo, ma è fortemente motivante ricevere questi apprezzamenti, i quali ci danno grande spinta per continuare su questo percorso, con responsabilità, umiltà e passione per il nostro lavoro di artigiani del credito a supporto della nostra comunità di riferimento. Infine, dedico questo ulteriore riconoscimento a tutta la “mia squadra”: i quasi centotrenta colleghi che mi danno la possibilità di svolgere il mio ruolo con serenità e tranquillità ben conscio della loro serietà, abnegazione e professionalità.

Come ho sempre sostenuto, per raggiungere i nostri traguardi, qualsiasi essi siano, nella nostra vita personale/professionale avremo sempre bisogno di compagni di SQUADRA di cui fidarci e che si fidino di noi. Ed io ho la fortuna di averli.”

Presenti alla cerimonia di premiazione anche il Vice-Presidente Antonio Ciniello ed il Referente Territoriale Vallo di Diano Alfiero Albanese.