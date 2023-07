In questa rubrica verranno poste delle domande alle associazioni universitarie che sono all’interno dell’Università degli studi di Salerno . Con loro si è cercato di inquadrare un problema molto noto a tutti e cioè il futuro dei giovani post laurea che molto spesso vanno via per trovare lavoro in quanto le opportunità che vengono offerte dal Sud Italia sono scarsissime .

Quanto segue sono risposte che sono state date dall’associazione universitaria Futura

Il gruppo Futura in quanto associazione studentesca universitaria in che modo garantisce agli studenti del corso di studio ove è presente la possibilità di trovare un occupazione post laurea?

“La nostra associazione studentesca ha come obiettivo principale mettere in contatto i ragazzi con le aziende attraverso diverse modalità. Alcune delle attività che abbiamo svolto sono: “Futura for Future”: Abbiamo creato una rubrica chiamata “Futura for Future” che offre agli studenti l’opportunità di visitare le grandi aziende e scoprire il “dietro le quinte”.

Attraverso visite guidate, permettiamo loro di conoscere meglio queste aziende che sono alla ricerca di nuovi talenti; Seminari: Organizziamo cicli di seminari volti a far conoscere agli studenti le realtà aziendali sia a livello locale che nazionale e internazionale.

Durante questi seminari, i manager condividono le loro esperienze e spiegano il funzionamento del settore in cui opera l’azienda; Mentoring e coaching: Offriamo attività di mentoring e coaching, in cui esperti del settore o professionisti provenienti da diverse aziende forniscono supporto e consigli agli studenti interessati a una specifica area lavorativa. Questo permette loro di ricevere un’assistenza personalizzata e di sviluppare le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro; Opportunità di lavoro e stage: Utilizziamo i canali social dell’associazione per promuovere opportunità di lavoro e stage presso le aziende. In questo modo, offriamo agli studenti la possibilità di accedere a queste opportunità e di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi”.

Il gruppo Futura in che modo è da supporto ai tanti giovani matricole?

“Come gruppo associativo, ci occupiamo di attività di orientamento per i ragazzi delle scuole superiori. Attraverso l’iniziativa “Futura orienta”, visitiamo diverse scuole per presentare i corsi di studio offerti dal nostro ateneo. Grazie al coinvolgimento dei nostri associati, i ragazzi si sentono più coinvolti e partecipi.

Organizziamo anche “Unisa Tour by Futura”, un evento in cui accompagniamo le future matricole nel nostro campus per mostrar loro i luoghi dell’ateneo e le opportunità che esso offre.

Le nostre attività di orientamento non si limitano all’orientamento in ingresso. Da circa sette anni, organizziamo anche giornate di orientamento per la scelta delle magistrali e dei curriculum, se presenti nel piano di studio. Inoltre, ci impegniamo ad accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso accademico e ad aiutarli con tutte le pratiche burocratiche, dall’immatricolazione fino alla domanda di laurea”.

L’università degli studi di Salerno è una tra le università al sud più alla vanguardia.A proposito chiedo, sono i problemi presenti nel Campus riguardo ai diritti degli studenti più frequenti come trasporti, case studio, mensa e borse di studio? Come associazione quali sono i punti nel vostro programma per risolvere queste problematiche?

“Uno dei temi più importanti per gli studenti è quello delle borse di studio e del diritto allo studio in generale.

Ci attiviamo ogni anno per aiutare gli studenti nella compilazione delle domande di borse di studio e raccogliamo le loro esigenze al fine di migliorare i bandi di concessione di tali borse, per quanto ci è possibile.

A partire dalle attività di orientamento, presentiamo agli studenti i numerosi servizi offerti dall’ateneo di Fisciano e dall’ente regionale per il diritto allo studio, come ad esempio la mensa e le residenze.

Questi servizi sono ampiamente utilizzati dalla maggior parte degli studenti, in particolare dagli studenti fuorisede, e oltre a soddisfare le loro necessità pratiche, forniscono anche un luogo di incontro e socializzazione.

Tuttavia, riconosciamo che ci sono vari problemi con i trasporti e con l’erogazione dei servizi nelle residenze universitarie. Come associazione, attraverso i nostri rappresentanti, cerchiamo costantemente di risolvere questi problemi e portare le esigenze degli studenti agli organi competenti.

Crediamo fermamente che le collaborazioni tra i vari enti, inclusi l’ateneo, l’ente regionale per il diritto allo studio e le associazioni studentesche, siano cruciali per garantire che gli studenti abbiano accesso a servizi e opportunità che facilitino il loro percorso di studio.

Queste collaborazioni contribuiscono a promuovere un ambiente accademico inclusivo e di supporto per tutti gli studenti.

Continueremo a lavorare attivamente per migliorare i servizi, risolvere i problemi dei trasporti e portare avanti le istanze degli studenti. La voce degli studenti è fondamentale e faremo del nostro meglio per rappresentarla negli organi competenti e promuovere il benessere e il successo di tutti gli studenti nell’ateneo di Fisciano”.

Nicola Celentano