Lutto a Salerno per la scomparsa del professore Carmine Gonnella, già dirigente nazionale della Flc Cgil ed ex segretario provinciale della Cgil Scuola. Fu componente del DIRETTIVO NAZIONALE CNPI ( Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione) presso Miur. Fondatore di Proteo Fare Sapere Campania e Associazione culturale “Di@logo di cui fu Presidente del Comitato Tecnico Scientifico. I funerali si terranno oggi alle

ore 12,15 Chiesa a Torrione S. MARIA AD MARTIRES

IL RICORDO DI GILDA RICCI

Il nostro amato Carmine Gonnella oggi ci ha lasciato più soli ma sicuri di avere sempre la sua guida etica, morale, umana, professionale, culturale e tanto ancora, da renderci forti come lui. Carmine è una roccia e le rocce restano per miliardi di anni da sempre e per sempre salde alla terra da cui emersero milioni di anni fa.

Carmine è per me e per voi tutti di questa neonata e giovanissima Associazione, da lui fortemente voluta recentemente dopo lo scioglimento, non per sua volontà, di Proteo Fare Sapere Campania, l’anima lungimirante e visionaria di quella che è stata l’evoluzione politico-sindacale, reale e non virtuale della società durante la pandemia e attualmente complessa.

Carmine ha saputo vedere oltre con i suoi occhi blu mare , sempre vigili fino all’ultimo respiro, un’aria nuova, un vento di giovinezza che era sempre dentro di lui. Giovane perchè aperto al nuovo, al diverso, al cambiamento. Noi tutti abbiamo raccolto il suo testimone di vitalità, di energia pura, onesta, leale, per poter credere innanzitutto in noi stessi e poi nell’idea di un associazionismo libero, fuori dagli schemi, . Quando lo stesso sindacato ha tentato in ogni modo di appropriarsi “indebitamente” di quello spirito associazionistico libero e indipendente da appartenenze, dai luoghi di un potere mortale, noi tutti con orgoglio e con il nostro ” condottiero”, l’uomo” roccia” in cordata , come sulle alture, abbiamo salito e risalito le cime per semtirci meno soli, uniti in un ideale di condivisione e di libero pensiero. Tutto ciò diversamente e nel rispetto di chi vive di un pensiero unico e radicale, integralista e ottuso. Grazie Carmine per essere stato un uomo libero, un uomo che anche in questa ultima battaglia terrena hai dimostrato a noi tutti con dignità che vivere ha un senso se lascia il segno e se passa un testimone agli altri con generosità e passione. Grazie Carmine per il colinvolgimento, il cuore che hai messo in ogni tua azione. Un cuore che oggi ha smesso di battere ma che all’unisono continuerà il suo ritmo accorato con noi tutti, che abbiamo avuto l’onore e il piacere di vivere con te i migliori anni della nostra vita collettiva e personale.

“Di@logo “sei tu con noi, sempre per sempre . Hai seminato affetto e stima ovunque, accompagnato migliaia di giovani e meno giovani nella formazione, nella ricerca continua di uno studio e di una professionalità colta, elevata. Da Serradarce a Roma, da Salerno a Ravello, da Milano a Montesano. Ogni angolo di questo mondo ti è riconoscente per la dedizione , l’ascolto, la pazienza, l’umiltà che solo tu sapevi condensare in quella persona che sei e resterai per noi unica e irripetibile, ciao Direttore!