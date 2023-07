SALERNO – Si è aperto ufficialmente il calciomercato per la stagione 2023/2024. Una sessione che è cominciata con la formalizzazione dei riscatti, da parte della Salernitana, di Pirola (all’Inter vanno 5 milioni), di Candreva (alla Samp un milione) e di Boulaye Dia (12 milioni al Villareal, ma ieri è stata versata solo la prima rata di 4). Lasciano i granata invece Crnigoj, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Troost-Ekong e Piatek, tutti rientrati alle rispettive società d’origine. Soltanto Vilhena, tornato all’Espanyol, e Nicolussi Caviglia, rientrato alla Juventus, hanno delle possibilità di vestire nuovamente il granata, ma se ne riparlerà più avanti. Per la verità per quest’ultimo i contatti con la società bianconera sono costanti, anche perchè si sta discutendo pure di Miretti, centrocampista classe 2003 che piace tanto a De Sanctis. Per entrambi i calciatori la Juve chiede non meno di 20 milioni (5 per Nicolussi, 15 per Miretti), la Salernitana ci sta pensando seriamente.

CACCIA A TERRACCIANO I due talenti della Vecchia Signora non sono gli unici giovani cercati dalla società granata. Infatti De Sanctis è tornato alla carica per Filippo Terracciano, altro classe 2003, di proprietà dell’Hellas Verona. Il centrocampista è cresciuto proprio nel settore giovanile scaligero e quest’anno, nonostante la giovanissima età, ha collezionato 20 presenze in A, firmando un assist. Terracciano nasce mediano ma è stato impiegato anche da esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, e potrebbe rappresentare un elemento preziosissimo nello scacchiere tattico di Paulo Sousa vista la sua grande duttilità e la sua giovane età che presuppone ampi margini di miglioramento. L’Hellas per la cessione del suo gioiello, che tra l’altro ha appena rinnovato fino al 2026, chiede 3 milioni di euro senza contropartite tecniche. La Salernitana crede nelle qualità di Terracciano e potrebbe decidere di fare uno sforzo importante per affidarlo alle cure di Paulo Sousa., ma bisognerà superare una folta concorrenza.

SI AVVICINA ORISTANIO Sempre nell’ottica di un ringiovanimento della rosa, la Salernitana sta coltivando con l’Inter la trattativa che potrebbe riportare a Milano Federico Bonazzoli in cambio del centrocampista Oristanio. Originario del Cilento, il giovanissimo talento nel giro della Nazionale azzurra è reduce dal biennio in prestito al Volendam, in Eredivisie, dove si è formato ed è maturato. Ora si sente pronto per una sfida più importante e quella di Salerno potrebbe essere una ghiotta opportunità. Oristanio potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, stessa formula per Bonazzoli.