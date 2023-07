Da un lato il Grand Hotel che ha fatto registrare mancati pagamenti dal 2014, dall’altro il Comune di Salerno che sembrava aver trovato un accordo e, nel mezzo, la richiesta di mettere nuovamente tutto in discussione con l’amministrazione comunale che sembra intenzionata a riavere indietro gli spazi. A presentare un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli è il consigliere di FI Roberto Celano evidenziando che «l’Amministrazione comunale di Salerno, con una recente deliberazione ha avviato le procedure necessarie per giungere alla risoluzione del contratto, stipulato dal notaio Giuseppe Monica in data 11/10/2002, per grave inadempimento del concessionario immobiliare Panoramica srl con il quale si affidava alla Società in questione la progettazione, la costruzione e la gestione del complesso alberghiero “Grand Hotel Salerno” – si legge nell’interrogazione a risposta scritta – Nella citata deliberazione si fa riferimento, altresì, alla relazione del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n. 95455/2022 e a una diffida prot. 236205/2021. In passato, solo a seguito di mie sollecitazione, si era proceduto ad attivare procedure esecutive per il recupero di tributi non versati di cui si è ricevuto parziale dettaglio a seguito di richiesta». Il forzista evidenzia poi di non aver mai ricevuto, nonostante l’abbia richiesto e in più circostanze sollecitato, il dettaglio complessivo delle posizioni creditorie vantate dall’Ente nei confronti della concessionaria in questione, ovvero la Panoramica Srl. Dalla deliberazione si evince che ci sarebbero anche posizioni debitorie del Comune di Salerno nei confronti del concessionario. Da qui la richiesta al sindaco di conoscere le gravi inadempienze che hanno indotto l’Amministrazione comunale ad avviare le procedure per la risoluzione del contratto stipulato con la Panoramica srl; se il concessionario ad oggi è in regola col pagamento delle rate previste dalla rateizzazione concordata per tributi arretrati; a quanto ammontano le posizioni creditorie che il Comune vanterebbe nei confronti della Panoramica srl, con dettaglio per settori di riferimento; a quanto ammontano eventuali debiti che il Comune avrebbe nei confronti del concessionario, con indicazione delle ragioni degli stessi e dei riferimenti di bilancio da cui si può rinvenire riscontro; se il Comune ha o meno riscontrato anche inadempienze di altri concessionari che non hanno realizzato interventi pubblici previsti dalle convenzioni sottoscritte.

