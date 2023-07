CRACOVIA – Si chiudono con tutte le Squadre italiane sul podio Giochi Europei di Cracovia 2023! Nell’ultima giornata di assalti in Polonia, dove erano in palio gli ultimi due titoli continentali nei Team Events ma anche punti preziosi per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024, l’Italia conquista uno splendido argento nella sciabola femminile.

Il quartetto azzurro delle sciabolatrici, condotto dal CT Nicola Zanotti, è seconda nel Vecchio Continente con Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile, fermatesi solo in finale contro la Francia. L’Italia, testa di serie numero 3, era ammessa di diritto al tabellone dei quarti di finale, dove ha vinto un match batticuore contro l’Azerbaijan. Le azere, infatti, erano arrivate al massimo vantaggio di +7 all’alba dell’ultima frazione, quando Martina Criscio, con un parziale di 12-2 su Anna Bashta, ha firmato la rimonta scrivendo il 45-42 in favore delle azzurre. In semifinale, contro l’Ungheria, il quartetto italiano ha offerto un’altra prova di forza, prendeno e tenendo il comando dell’assalto fin dalla prima frazione ed esultando alla fine per il risultato di 45-40 che ha spalancato alle ragazze di Zanotti le porte della finale contro la Francia. L’ultimo atto ha visto le transalpine sempre avanti, con le azzurre però determinate a restare in scia. Nella fase conclusiva del match, però, la Francia è scappata via, andando a chiudere 45-38 in proprio favore e lasciando alle sciabolatrici Italia Team un argento sicuramente prezioso, anche in chiave Qualifica Olimpica. Siamo soddisfatte per come abbiamo tirato, con compattezza e spirito di squadra contro ogni avversaria. Resta il rimpianto per un oro che avremmo potuto vincere, visto come abbiamo tenuto testa alla Francia per lunghi tratti del match di finale. Ma è un argento che vale tanto, testimonianza di un grande percorso di crescita che ci ha visto protagoniste in questa stagione e che ci avvicina al Mondiale di Milano“, il commento di Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile dopo il secondo posto europeo.