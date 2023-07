“Il terzo mandato non cambia la vita di nessuno. Come arrivare alla fine del mandato questo ci interessa”. Così Carlo Calenda leader di Azione, a margine di un evento a Napoli risponde ad una domanda di un giornalista il quale le chiedeva un parere sul terzo mandato. “Prima del terzo mandato, – continua – oggi sono uscite una serie di proposte soprattutto sul tema che a noi sta carissimo che è quello della sanità, sul quale abbiamo lavorato prima del Covid e in Campania c’è una situazione davvero drammatica. Quindi io mi concentrerei su questo tema”. “Io De Luca lo conosco da tempo, l’ho visto lavorare a Salerno, è capace di fare accadere le cose anche se poi ha un aspetto comunicativo che è diverso. Sulla regione delle cose sono state fatte bene. Ad esempio ha lavorato molto bene con me quando io ero ministro dello Sviluppo economico sui contratti di programma e su altre cose mi pare che la Campania abbia ancora delle voragini aperte, in particolare sul tema della sanità e scuola” conclude.