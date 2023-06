Durante la sua presentazione come direttore sportivo dell’Espanyol, Fran Garagarza ha confermato che Tonny Vilhena rimarrà un giocatore biancorosso, almeno per il momento. La Salernitana, squadra presso cui il centrocampista ha trascorso la scorsa stagione in prestito, ha scelto di non esercitare l’opzione di acquisto su Vilhena