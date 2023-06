L’annullamento della presentazione a Salerno del libro di Gaetano Quagliariello «Scusa papa’ ma tifo Napoli», prevista per ieri e poi cancellata dopo le polemiche sollevate da un consigliere comunale d’opposizione sulla base delle tensioni e della rivalità tra le due tifoserie, viene definita “atto di cafoneria indegno di un paese civile” da parte del governatore campano Vincenzo De Luca. Al caso Quagliariello De Luca ha dedicato una parte della sua diretta social del venerdì: “Chi si permette di contestare il diritto a presentare un libro è un cafone, e quel salernitano che ha ostacolato Quagliariello è un cafone doc indegno di vivere in un a società civile. Rivolgo il mio saluto più cordiale al senatore Quagliariello, mi auguro che il Comune di Salerno lo inviti a presentare il suo libro”. Citando anche le polemiche sulla presenza al festival Salerno letteratura del tifoso napoletano Maurizio De Giovanni, De Luca bolla “qualsiasi atto meschino di discriminazione”. “Ma con i chiari di luna che ci sono nel mondo possiamo perdere tempo con queste scempiaggini? Solidarietà a chi subisce discriminazioni, come facemmo con la ministra Roccella bloccata al salone di Torino da un gruppo di squadristi che incredibile a dirsi hanno avuto la solidarietà dell’onorevole Schlein. Le idee si possono condividere o meno, ma impedire la presentazione di un libro è atto di volgarità, di squadrismo e soprattutto di cafoneria”.