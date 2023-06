SALERNO – L’annuncio che non ti aspetti. Con una mossa a sorpresa, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha inserito nei quadri dirigenziali della sua società un autentico mostro sacro dello sport italiano, ovvero Gianni Petrucci che entra così a far parte del Consiglio di Amministrazione della Salernitana. Il dott. Petrucci, figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata. Nella sua carriera Gianni Petrucci è stato Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Presidente del CONI ed è l’attuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro.

LA SODDISFAZIONE DI IERVOLINO Queste parole, dense di orgoglio e di soddisfazione, pronunciate dal presidente Danilo Iervolino subito dopo la nomina di Petrucci: “Per me è un grandissimo piacere ed onore accogliere all’interno del CDA una figura dalla grandissima caratura umana e professionale come il Dott. Petrucci. Una personalità storica del mondo sportivo italiano che accresce ulteriormente il profilo sempre più elevato ed ambizioso che dovrà avere la Salernitana nei prossimi anni”. Petrucci, a 77 anni suonati, entrerà dunque a far parte della Salernitana tornando di fatto nel mondo del calcio a distanza di 23 anni dall’ultima volta, ovvero nel 2000/2001 quando fu nominato commissario straordinario della FIGC. A gennaio del 2013 Petrucci diede poi le sue dimissioni da presidente del CONI che ha guidato per quattro mandati consecutivi, dal 28 gennaio 1999 al 14 gennaio 2013. Subito dopo l’addio al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Petrucci fece poi il suo ingresso ufficiale nel basket nel ruolo di presidente della Federazione, un ruolo di grandissimo prestigio che ricopre tutt’oggi.

LA MOSSA A SORPRESA Come è inquadrabile questo colpo di teatro del presidente Iervolino? Sicuramente è una mossa dettata dalla volontà del patron granata di aumentare il proprio peso politico all’interno del Palazzo del calcio, ma allo stesso tempo di donare ancora maggiore importanza alla Salernitana. Il club granata, visto ancora come una matricola del calcio italiano, per Iervolino deve fare il salto di qualità non soltanto in campo ma anche nelle stanze dei bottoni, dove vengono prese le decisioni importanti. Da qui la nomina di Petrucci, vecchio volpone dello sport che era stato all’Arechi in occasione del match Salernitana-Fiorentina. Il preludio, quello, all’ingresso dalla porta principale dell’ex n. 1 del Coni. Il percorso di crescita della Salernitana continua…