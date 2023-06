di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana rischia di perdere Boulaye Dia proprio nel giorno in cui ha completato le pratiche per il riscatto a titolo definitivo dal Villareal. Ieri il club granata ha versato la prima delle tre rate di 4 milioni di euro nelle casse del Sottomarino Giallo ed è ufficialmente proprietaria dell’attaccante senegalese. Ed allora cosa preoccupa Danilo Iervolino? Dia ha cambiato in queste ore il proprio procuratore, passando da Frederic Guerra a Vadim Vasilyev. Un evento che in un colpo solo ha interrotto le trattative, tra la Salernitana ed il procuratore francese dalle chiare origini italiane, per eliminare la clausola rescissoria di 25 milioni di euro attivatasi dopo il riscatto, ma ha anche scoperto le velleità dell’attaccante che probabilmente, attraverso i buoni uffici del suo nuovo procuratore, sta cercando una sistemazione in una big. Vasilyev è infatti l’ex presidente del Monaco, un’esperienza che l’ha fatto entrare di diritto nel gotha del calcio europeo. L’imprenditore azero potrebbe dunque piazzarlo all’estero, probabilmente in Inghilterra, in una società capace di sborsare senza problemi i 25 milioni che lo libererebbero immediatamente dalla Salernitana. Una situazione in cui la società granata è proaticamente impotente e potrà solo incassare il denaro della clausola e reperire sul mercato il sostituto di Dia.

LE ALTERNATIVE Il primo nome in lista è quello di Mbala Nzola, per il quale lo Spezia chiede non meno di 15 milioni di euro. Restano in piedi comunque altre ipotesi per l’attacco: piacciono Dobvyk del Dnipro, Maupay dell’Everton, Piroe dello Swansea e Cancellieri della Lazio (nell’ambito dello scambio con Bonazzoli). Sembra ormai tramontare invece la pista che porta a Cabral della Fiorentina, offerto come pedina di scambio dalla Viola per ottenere Dia.

PARADELAS PER IL CENTROCAMPO Intanto la Salernitana lavora anche per rinforzare il centrocampo. Con la Juventus, si sta parlando di Miretti ma anche del possibile ritorno, stavolta a titolo definitivo, di Nicolussi Caviglia. La società granata sarebbe disposta ad arrivare ad offrire 5 milioni, il club bianconero sta valutando. Nel frattempo ieri dall’Argentina è rimbalzata la voce dell’interessamento per il classe 1998 Paradelas. Mancino, di proprietà del River Plate, è un centrocampista dai piedi buoni e dalla discreta fisicità capace di giocare da trequartista, da mezzala e da esterno d’attacco. Dopo una prima parte di stagione da protagonista, è progressivamente uscito dai piani tecnici dei Millonarios che lo hanno messo sul mercato e chiedono 3 milioni: la Salernitana per ora sarebbe disposta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.