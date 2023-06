Sabato 1 luglio 2023 dalle ore 19 presso il campo di calcio Nikè, nel comune di Pellezzano, ci sarà il consueto appuntamento annuale con il ” Memorial dell’ Amicizia “, organizzato dai ragazzi del rione dei Greci di Salerno per ricordare quattro loro amici prematuramente scomparsi: Antonio Carfagno, Salvatore Maiorano, Luigi di Giuseppe e Vincenzo Liguori… “Quando oltre allo sport ci sono valori profondi dell’Amicizia che vanno oltre anche quando un amico ci lascia prematuramente… Sono sempre vivi e in mezzo a noi e ricordarli attraverso lo sport che più amavamo fa si che in quella serata sembra che sono in campo assieme a noi a gioire per un gol come a quando eravamo piccoli e la vita aveva un sapore diverso ” raccontano i ragazzi del rione dei Greci capitanati da Luca Landi. Attesa al Memorial la cittadinanza con le famiglie di Salerno e dei comuni limitrofi.Al termine dell’evento buffet e premiazioni con targhe ricordo. Ingresso libero.