Continua la diatriba tra il presidente della Salernitana Danilo Iervolino e Mario Giuffredi, al centro sempre il futuro di Sepe e Kastanos (suoi assistiti). Arriva risposta di Giuffredi, all’esposto di Iervolino: “Ho letto con un certo stupore le dichiarazioni del signor Iervolino e resto sinceramente allibito. Soprattutto perché il presidente, che mi accusa di strumentalizzare le interviste in modo strategico, dice solo quello che gli conviene”. “Io faccio questo lavoro dal 2010 – prosegue l’agente -. Rappresento giocatori di caratura internazionale e non mi era mai successa una cosa del genere. Ci sono centinaia di persone che possono testimoniare il mio spirito collaborativo nei confronti dei club, mi sono sempre messo a disposizione. Anche a Salerno, quando mi dissero che avrebbero preso Ochoa e dovetti gestire la questione Sepe per aiutare la Salernitana”. E poi la conclusione: “Chiariremo nelle sedi opportune e vedrò con i miei legali se ci sono i presupposti per agire. Quanto al mercato, ribadisco: Sepe non si muove da Salerno e per Kastanos valuterò le eventuali proposte. Per il futuro credo sia molto difficile avere a che fare con un presidente e un dirigente che assumono questi comportamenti”. In un’intervista, Giuffredi aveva parlato del futuro proprio di Kastanos e Sepe non escludendo una possibile cessione del primo e confermando che il secondo sarebbe rimasto a Salerno anche davanti a offerte importanti. Dichiarazioni che non sono piaciute al presidente del club, che dopo aver accusato l’agente di aver danneggiato la società, ha deciso di depositare presso la Commissione Federale Agenti Sportivi un esposto nei confronti di Giuffredi.