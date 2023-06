SALERNO – Impresa storica per il Circolo Nautico Salerno che con la formazione Under 16 accede alle Final Eight per lo scudetto che si disputeranno alla Scandone di Napoli dal 19 al 22 agosto conquistando il secondo posto nelle Semifinali svolte a Roma il 26 e 27 giugno. I gialloblù, guidati in panchina da Peppe Fasano e Rosario Ferrigno hanno conquistato l’accesso alle finali scudetto con grande determinazione e grinta, vincendo contro il Plebiscito Padova, pareggiando con l’Ortigia Siracusa dopo un incontro combattutissimo e subendo l’unica sconfitta contro la forte Lazio Nuoto che è giunta anche prima nel girone. Un traguardo straordinario per la squadra di Peppe Fasano, che segue di qualche giorno l’altro traguardo raggiunto con gli UNDER 18b che hanno conquistato a loro volta le finali scudetto di categoria. Risultati straordinari per la giovanissima società gialloblù che dopo solo 3 anni di attività con il nuovo sodalizio presieduto da Paolo Giarletta, entra di diritto ad occupare un posto importante nella pallanuoto giovanile d’élite tra club storici e prestigiosi nel panorama nazionale. Felice ed entusiasta Peppe Fasano per lo storico risultato raggiunto dalla sua squadra: “Sono strafelice e soddisfatto di questo risultato voluto e costruito in duri anni di lavoro. Ho sempre creduto in questo gruppo che ho costruito nel tempo e supportato dalla società che ha sempre creduto e sostenuto il mio lavoro, anche nei momenti più difficili per i numerosi ostacoli incontrati e per la mancanza di spazi adeguati. Sono felice soprattutto per i miei ragazzi che hanno dimostrato di essere un grande gruppo e di non essere secondi a nessuno e che potranno raggiungere ciascuno di loro dei traguardi importanti. Le finali che andremo ad affrontare saranno difficili per noi che vedono due squadre favorite come Lazio e Posillipo per la vittoria finale, mentre con le altre potremmo sicuramente competere affrontandole con la stessa determinazione e convinzione che ci ha portato fino a questo punto. Noi continuiamo a sognare e con noi tutto il mondo gialloblù”. Questi i 16 giovani atleti gialloblù che compongono la rosa per far continuare a vivere a tutti questa indimenticabile esperienza di una fase nazionale e per confrontarsi con realtà di primo piano in campo nazionale, accompagnati dall’intero staff tecnico e dirigenziale: Martucci Federico, Raviglione Gabriele, Siviglia Alessandro, Marrazzo Domenico, Pagano Christian, Auletta Emanuele, Califano Gianmarco, Califano Francesco, Citarella Alfonso, Della Monica Karol, Ventura Raffaele, Gioia Elio, Giarletta Daniele, Senatore Lorenzo, De Bartolomeis Andrea, Vatiero Francesco.