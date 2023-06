Il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti ha nominato i componenti della Giunta comunale che lo affiancheranno nell’attività amministrativa, conferendo loro le deleghe. Vicesindaco è Teresa Formisano alla quale sono state affidate le deleghe alle Politiche sociali, Grandi eventi, Personale; Diego Chirico assessore con delega allo Sport, Manutenzione impianti sportivi, Avvocatura e Contenzioso; Antonio Pignataro, assessore con delega al Cimitero, Polizia Municipale, Commercio, Suap); ad Angelo Matrone la delega alla sicurezza stradale, Innovazione tecnologica, Fiume Sarno, Protezione civile, Politiche giovanili; ad Antonella Di Palma la delega alla Cultura, Biblioteca, Sanità, Farmacie comunali; Giuseppe Zimarra è stato nominato assessore con delega alla Manutenzione, Pubblica illuminazione, Patrimonio, verde e strade pubbliche, Pubblica istruzione. «I miei complimenti alla squadra – ha dichiarato il Sindaco Aliberti – per il senso di responsabilità dimostrato, per la velocità e la comprensione che il tempo nella nostra Città ha un valore inestimabile. Dobbiamo lavorare tutti da subito e in sinergia per provare a dare risposte a Scafati in tutti i settori e per tutto ciò che compete al governo di questa Città». «Con grande orgoglio mi preme fare gli auguri di un proficuo lavoro all’assessore dottoressa Antonella Di Palma, che da oggi farà parte della giunta comunale del Comune di Scafati. Fondamentale è stato il gioco di squadra del Partito, organizzato in tempi da record, con l’intesa tra il sindaco Aliberti ed il responsabile cittadino di Noi Moderati dottor Filippo Sansone», ha dichiarato il segretario provinciale di Noi Moderati Luigi Cerruti dopo la nomina della giunta Aliberti. «Non ultimo, il ringraziamento più grande va a tutti i candidati della lista, indistintamente, costruita con l’aggiunta di uno straordinario valore umano e di grande sensibilità politica, un augurio va ai consiglieri di Noi Moderati eletti Antonietta Marra ed a Gennaro Cirillo. La Direzione Nazionale del partito si congratula con tutti e sarà conseguenziale agli impegni presi in campagna elettorale di condivisione del programma elettorale – ha aggiunto Cerruti – È doveroso, infine, che io ringrazi l’onorevole Pino Bicchielli, uomo delle istituzioni e persona dotata di qualità e sostanza, un conoscitore della macchina organizzativa politica nazionale come poche. Scriveremo anche noi, insieme a tutti i colleghi della coalizione, pagine importanti per un futuro di rinascita degli scafatesi, un popolo orgogliosamente laborioso e di grande cuore così come lo è il suo neo eletto sindaco». Ad esprimere soddisfazione anche il coordinatore cittadino Filippo Sansone: «Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto e per la nomina di un assessore in quota Noi Moderati – ha aggiunto Sansone – Siamo pronti a fare la nostra parte, a sostenere l’amministrazione Aliberti e siamo aperti a nuove adesioni di amministratori locali. Oggi, Noi Moderati è tra i partiti più attrattivi del centrodestra e siamo pronti ad ampliare la nostra squadra». Ad esprimere soddisfazione Givova Scafati rivolge un grosso in bocca al lupo al Sindaco e a tutti i componenti della giunta comunale, esprimendo a costoro, indistintamente, sentimenti di congratulazione e di augurio, con la sicurezza che il loro lavoro sarà finalizzato al progresso ed al bene della comunità scafatese, comprese le attività sportive. La società gialloblù è pronta a collaborare come sempre ha fatto, mettendosi pienamente a disposizione per il prestigio del territorio. Ci aspettano sfide importanti: la Givova Scafati c’è ed è pronta a fare la propria parte.