A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto On. Gaetano Quagliariello, presidente Club Napoli Parlamento: “Come in tanti posti d’Italia, anche a Salerno sono stato invitato per la presentazione del mio libro. C’è stata una presa di posizione da parte di un Consigliere Comunale che ha ritenuto la cosa come una provocazione, con un’argomentazione abbastanza strana, cioè che la sede in cui era previsto l’evento era geograficamente vicina alla sede della Salernitana. Molti hanno ritenuto la cosa inopportuna, altri hanno commentato dicendo che avrebbero provveduto loro a sospendere l’evento, ma si tratta di minoranze. A questo punto, gli organizzatori mi hanno fatto una cortese telefonata dicendo che alla luce di queste cose si stava mettendo a rischio un bell’evento. Io ho grande rispetto per Salerno, anche da un punto di vista politico, ho tanti ricordi in quella città e ho parenti di lì. Questa cosa è successa dopo che un evento simile è successo anche a Maurizio De Giovanni, mi auguro si trovi un’occasione che possa riparare questa situazione, facendo un passo avanti. Norma per evitare discriminazioni territoriali? È una battaglia che faccio da anni con Maurizio De Giovanni e Sandro Ruotolo. Ogni volta che c’è un fatto di razzismo territoriale è contro Napoli, spesso contro il meridione. Bisognerebbe ripartire dalle scuole, ci sono anche cose che possono essere fatte negli stadi, nelle manifestazioni non è possibile consentire questi cori, c’è da fare una distinzione tra sfottò – che è una delle cose belle del calcio – e la vera e propria discriminazione, bisogna individuare un confine. Norme negli stadi? Bisogna educare il tifo, come hanno fatto alcune società”.