Ha deciso di fermare il Tempo Pietro Cerzosimo, stasera, come ogni giorno, essendo in possesso dell’arte della fotografia e da essa posseduto. Che la tensione cessi oggi, nel casinetto di campagna, che cura personalmente, nel giorno del suo compleanno, lasciando fuori dal cancello i nostri tempi “usa e getta” – anche la coscienza e i sentimenti, disvivere più che vivere -, ossia la vita quotidiana intesa quale consumo veloce, consunzione oscura, spendita e ricarica inerti, abbandono, narcisismo, sopraffazione, per ritrovarsi, tra suoni, danze, parole “veraci”, per rompere quel guscio d’isolamento (i social sono più che colpevoli di ciò) che spesso, anche inconsapevolmente, ci attanaglia. La passione non è la cecità di lasciarsi prendere da un’urgenza, ma vivere l’Istante, le emozioni, ponendo un freno al convulso correre, in modo da fermarci a incontrare noi stessi, poichè l’uomo è libero e vive quando pensa la Vita. Al nostro Pietro vadano gli auguri di Olga e dell’intera Redazione di Le Cronache, affinché tutti i giorni possano essere vissuti come lui ha pensato il suo genetliaco: NoStress.