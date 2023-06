Scafati. Ancora strade di sangue in provincia di Salerno, questa volta è accaduto in via Dante Alighieri a Scafati dove una betoniera si è scontrata con un ciclista uccidendolo sul colpo. La vittima è Massimo Fabiano, 54 anni (membro attivo della comunità parrocchiale legata al Santuario di Bagni), che stava transitando a fianco del mezzo pesante in una curva quando i due mezzi si sono incrociati comportando lo schiacciamento dell’uomo sotto le ruote. Erano intorno le nove e trenta quando l’uomo è entrato nel cosiddetto “punto cieco” della betoniera, diretto verso un cantiere in centro città e che transitava nello svincolo a due passi dal Santuario della Madonna dei Bagni. Nella manovra, il conducente della betoniera non si sarebbe accorto del ciclista, stringendo così la curva e travolgendo l’uomo, in un impatto rivelatosi fatale. Subito sono accorsi i primi cittadini in aiuto, che hanno allertato gli agenti della Polizia Locale e i militari della Tenenza di via Oberdan ai quali si sono aggiunti anche i Vigili del Fuoco. Incastrato sotto la betoniera che nel frattempo aveva registrato la foratura di una gomma, l’uomo è stato liberato dalla morsa dopo diverso tempo con l’aiuto di muletti e attraverso lo svuotamento dello stesso materiale del mezzo pesante. Gli operatori del Pronto Soccorso hanno provato a salvare l’uomo, invano prima dell’arrivo dell’elisoccorso. I gravi traumi subiti e le emorragie hanno portato al decesso con la salma ora sotto sequestro preso l’ospedale di Nocera Inferiore per le indagini del caso. Sequestrata anche la betoniera con la condizione del 55enne conducente tuttora al vaglio della procura nocerina che coordina le indagini. La notizia ha ha scosso la comunità locale, che oggi dedicherà un minuto di silenzio come indicazione dello stesso sindaco Pasquale Aliberti “un minuto di silenzio anche come momento di riflessione sulla sicurezza stradale che deve vederci impegnati tutti un’azione concreta, ognuno nel suo ruolo istituzionale e non” ha detto il sindaco.