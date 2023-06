di Marco De Martino

SALERNO – Detto, fatto. La Salernitana recepisce le indicazioni e le sollecitazioni della propria tifoseria ed elimina l’obbligo di sottoscrizione della Fidelity Card per chi vorrà acquistare l’abbonamento per le gare casalinghe della stagione 2023/2024. Un gesto importante e significativo quello del club di Danilo Iervolino, reso possibile anche dalla costante e fondamentale opera di mediazione dell’A.D. Maurizio Milan. Il braccio destro del patron della Salernitana ha anticipato ieri, a margine del convegno a cui ha partecipato e che era incentrato sul tema plusvalenze, la decisione della società granata che sarà comunque soggetta ad alcuni paletti. Sarà dunque possibile acquistare l’abbonamento anche nella maniera tradizionale, dunque non in formato digitale e pertanto non caricato sulla Hippo Card, ma non sarà possibile, per i tifosi che la sottoscriveranno in questa modalità, effettuare il cambio utilizzatore. Dunque il carnet sarà strettamente personale e non potrà essere ceduto, per un massimo di tre partite, ad un’altra persona come invece sarà possibile fare per i sottoscrittori del formato digitale su card. In caso di furto, smarrimento o deterioramento dell’abbonamento cartaceo non sarà possibile, in nessun caso, emettere un abbonamento sostitutivo, omaggio o qualsiasi titolo equipollente, tale regola vale anche per l’acquisto di un singolo titolo. I sottoscrittori degli abbonamenti in modalità cartacea non potranno usufruire della promo “porta un amico”. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche in formato cartaceo dal 5 al 12 luglio in promozione per i vecchi abbonati. Dal 13 al 31 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti cartacei in vendita libera.

IL TEMA CURVA NORD Sempre Maurizio Milan ieri ha nuovamente parlato della situazione della curva nord, ancora chiusa e dunque non disponibile per la campagna abbonamenti, almeno per il momento: “Speriamo e siamo fiduciosi di arrivare ad una soluzione in tempi brevi. In questi giorni stiamo lavorando a stretto contatto con l’ufficio tecnico del Comune per redigere e presentare poi agli enti preposti il progetto per consentire la riapertura di questo settore. Il problema -ha aggiunto Milan- riguarda soprattutto il parcheggio per gli ospiti, ma abbiamo individuato un’area che potrebbe soddisfare i requisiti necessari per garantire la sicurezza. I diversamente abili? E’ un tema che abbiamo molto a cuore, stiamo preparando un accesso dedicato nel settore Distinti, laddove non fosse possibile lì abbiamo già un piano alternativo”, ha concluso l’A.D. granata Milan.