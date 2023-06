Arriva dalle scuole l’esempio di buone pratiche in termini di raccolta differenziata. Un vero successo l’iniziativa messa in campo da Salerno Pulita e che ha coinvolto diverse scuole della città di Salerno per una campagna di sensibilizzazione che ha visto protagonista anche il Comune di Salerno. L’obiettivo era ridurre quanto più possibile la quantità di rifiuti da inserire nella busta del non differenziabile. E, viceversa, recuperare tutto ciò che può essere avviato al riciclo: carta, cartoncino, plastica, organico, alluminio, vetro. In pratica, effettuare una corretta raccolta differenziata tra i banchi di scuola. L’iniziativa ha coinvolto 31 istituzioni scolastiche (23 tra primarie e secondarie di primo grado, 8 secondarie di secondo grado e 4 paritarie). La campagna iniziò il 20 marzo 2023 e si è conclusa lo scorso 2 giugno. Si è concretizzata nella raccolta e nella pesatura dei rifiuti non differenziabili prodotti dalle scuole partecipanti, conferiti in apposite buste con il logo di Salerno Pulita. I quantitativi prodotti settimanalmente da ciascun istituto sono stati poi suddivisi per il numero dei componenti la singola comunità scolastica, determinando così il peso pro capite. Ai più virtuosi, cioè agli istituti che hanno conseguito il peso pro capite più basso di rifiuti non differenziabili, sono stati assegnati i contributi per un totale di 19.500 euro da utilizzare per l’acquisto di attrezzature, arredi e materiale didattico. «Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’impegno profuso nei singoli istituti per l’attività di sensibilizzazione alle buone pratiche, che ha coinvolto alunni, docenti, personale amministrativo e personale Ata. E’ dalle scuole che deve partire il messaggio della sostenibilità ambientale se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta ancora vivibile. Stiamo già lavorando – ha concluso Bennet – a nuove iniziative che realizzeremo all’avvio del nuovo anno scolastico», ha commentato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita, anticipando che «stiamo già immaginando progetti più specifici, questo era un progetto che mirava a premiare le scuole che producevano meno materiale non differenziabile ma adesso andremo nel particolare, spiegando tutte le novità». «Siamo convinti – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli – che la civiltà e il rispetto per l’ambiente si possano imparare innanzitutto tra i banchi di scuola. L’Amministrazione comunale – ha concluso il primo cittadino – continuerà a sostenere ogni attività in tale direzione».

CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: I. C. Matteo Mari, peso pro capite 12,36 grammi, contributo 4.000 euro; I.C. Torquato Tasso, peso pro capite 21,421 grammi, contributo 3.000 euro; I.C. Vicinanza, peso pro capite 24,66 grammi, contributo 2.000 euro.

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Liceo Francesco De Sanctis, peso pro capite 16,46 grammi, contributo 4.000 euro; Liceo Francesco Severi, peso pro capite 16,58 grammi, contributo 3.000 euro; Liceo Torquato Tasso, peso pro capite 19,37 grammi, contributo 2.000 euro

CATEGORIA SCUOLE PARITARIE

Scuola paritaria Rosa Agazzi, peso pro capite 17,86 grammi, contributo 1.500 euro.

Erika Noschese