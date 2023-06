di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana ha intenzione di sposare la linea verde: «Abbiamo seguito tanti giovani che hanno disputato il Mondiale Under 20, ancor prima che si giocasse la competizione iridata», dichiarò il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis in un passaggio della sua conferenza stampa di qualche settimana fa. Uno dei calciatori attenzionati dalla dirigenza granata è Luciano Valente, distintosi proprio con gli azzurrini nella rassegna internazionale chiusa dai ragazzi di Zoratto al secondo posto. Trequartista, cresciuto calcisticamente nel Groningen in Olanda con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di esordire quest’anno in Eredivisie (20 presenze per lui), il classe 2003 possiede una prestanza fisica notevole grazie ai suoi 189 centimetri, che gli consente di destreggiarsi alla perfezione anche nei ruoli di mediano e di regista. Un elemento molto duttile e dalla giovanissima età che dunque ha ancora ampi margini di crescita, specialmente se dovesse finire in una squadra come la Salernitana guidata da un allenatore come Paulo Sousa, un autentico maestro di calcio. Su Valente però c’è una foltissima concorrenza: oltre alla Salernitana, infatti, sulle tracce del centrocampista ci sono anche Atalanta, Bologna, Lazio, Sassuolo e Torino. Si parte da una base d’asta di un milione, ma è chiaro che con le offerte in costante aumento anche la richiesta del Groningen potrebbe inevitabilmente aumentare. Oltre a valente, la Salernitana segue anche altri due azzurrini, il terzino dell’Inter Zanotti ed il centrocampista della Spal Prati.

OFFERTE PER MAGGIORE Nel frattempo la Salernitana deve anche valutare la possibilità di cedere alcuni elementi importanti ma che nell’ultima stagione non hanno reso secondo le aspettative. E’ il caso di Federico Bonazzoli, per il quale sono arrivate proposte dalla Lazio, dalla Cremonese ma anche dall’Inter, che vorrebbe inserirlo in rosa come alternativa ai titolari. Ci sono approcci importanti anche per Giulio Maggiore. Dopo il Frosinone, il primo club ad interessarsi della mezzala, si sono mosse Genoa e Parma. Non è da escludere nemmeno la possibilità di un clamoroso ritorno a La Spezia nell’ambito della trattativa che potrebbe portare a Salerno Mbala Nzola. Anche Sepe è in uscita: per il portiere c’è l’interessamento del Frosinone, mentre l’Inter potrebbe valutarlo come dodicesimo.