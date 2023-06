Sono oltre 15 milioni gli italiani riuniti in più di mille enti territoriali, in piccoli e medi comuni, associazioni con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali più autentiche dei loro territori, in particolare le colture dell’olivo e della vite unitamente alle produzioni di olio extravergine di oliva e di vino. Sono le associazioni nazionali delle Città dell’Olio, e più in generale delle Città di Identità. La loro funzione di enti di promozione del territorio e della cultura rurale tipica italiana esige che si provveda al riconoscimento legale del ruolo delle Associazioni nazionali delle Città dell’Olio e delle Città di Identità. “Per questo – dice il vicecapogruppo di Noi Moderati Pino Bicchielli – presentiamo una pdl per istituire, presso il ministero delle Politiche Agricole, il registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità e per riconoscerne l’operato, in maniera da capitalizzare le loro capacità di gestione e programmazione della valorizzazione e promozione del patrimonio eno-gastronomico italiano”. “L’associazione – dice il presidente di Città dell’Olio Michele Sonnessa – è impegnata in attività e progetti che affonda le sue radici proprio nella creazione di quelle comunità di identità che vogliamo rafforzare attraverso politiche efficaci di contrasto all’abbandono colturale ed urbano dei nostri luoghi e la promozione dell’oleoturismo”. “Con questa proposta – aggiunge Angelo Radica, presidente Città del Vino – si rafforza il ruolo dei Sindaci e dei Comuni sempre più protagonisti delle politiche di tutela e sviluppo dei territori rurali.