Marzia De Nardo

Presso l’Istituto Comprensivo “Medaglie d’Oro” di Salerno, giovedì 29 giugno 2023 alle ore 10.00, si terrà una manifestazione per celebrare il primo completamento del triennio della scuola secondaria di 1° grado. Ubicata nel Quartiere Carmine, nei pressi della Chiesa dei Salesiani e del Parco Pinocchio, nacque come scuola primaria alla fine degli anni 50 ad opera dell’amministrazione comunale di Salerno, allora guidata dal famoso Sindaco Alfonso Menna. L’inaugurazione avvenne alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Medici. Con la sua denominazione s’intendeva onorare la memoria di tutte le Medaglie d’Oro al valor militare di Salerno e provincia. Poi, nell’anno scolastico 2019/2020, in occasione del 60′ anniversario dalla sua nascita, venne istituita la scuola secondaria di 1° grado e, a partire dal primo settembre del medesimo anno, la scuola divenne Istituto Comprensivo. Per l’occasione, il dirigente scolastico, Emilio Costabile avrà quali ospiti a questa significativa cerimonia la Dirigente Scolastica Annamaria D’Angelo, l’Assessore all’Istruzione Gaetana Falcone, tutti gli alunni e i genitori della classe 3° A e tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado. Una mattinata da dedicare all’importanza fondamentale di questo nuovo segmento dell’istituto: dopo gli anni della Scuola Primaria, la fase “mediana” che precede la tappa decisiva nel percorso di formazione culturale, ovvero la Scuola Superiore, costituisce lo snodo fondamentale che determinerà gli esiti del percorso che porterà al diploma di maturità. Troppo spesso si perde di vista il valore enorme, decisivo che gli anni delle medie hanno per gli studenti, e si rischia così di perdere l’occasione di gettare le basi per vivere bene, in serenità e con profitto il percorso di studi che viene dopo le medie stesse. Qui l’offerta didattica è stata arricchita con progetti extra-didattici, interessanti e utili per la crescita dei ragazzi, in un giusto equilibrio, con le lezioni in cui si è mirato a fornire agli studenti gli strumenti giusti per affrontare lo studio e gettare le basi per lo studio futuro di tutta una vita.