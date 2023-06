Tutti noi cerchiamo uno scopo al quale dedicare noi stessi, la nostra esistenza. Non sempre però lo scopo deriva dalle nostre passioni, a volte sono gli avvenimenti che viviamo a dettare lo scopo al quale dedicheremo tutto noi stessi per il resto della nostra vita. Quotidianamente viviamo esperienze che, inevitabilmente lasceranno dentro di noi ricordi sensoriali felici ovvero dolorosi. Sono questi ricordi, il dolore così come la felicità che condizioneranno il nostro futuro. È questo che ha cambiato la vita di Tiziana, il dolore che la vita le ha posto sul suo cammino e che purtroppo non l’ha più abbandonata. Tiziana è una donna che del suo dolore ne ha fatto uno scopo di vita, l’ha posto al servizio degli altri, di tante persone a cui purtroppo la vita non fa sconti. Nasce nel 2006 l’associazione onlus “Arcobaleno Marco Iagulli”. Tiziana, la mamma di Marco e tanti altri volontari dedicano quotidianamente le loro energie a tante famiglie che purtroppo sono costrette ad iniziare con i propri bambini il lungo “viaggio della speranza” in cerca di cure che riescano a mostrare la strada per un futuro. L’ ”Arcobaleno Marco Iagulli” cerca di donare un sorriso nei reparti oncologici e lo fa grazie a corsi di Clown Terapia che preparano nuovi volontari a sorridere e regalare sorrisi in corsie ospedaliere. L’associazione si occupa di sensibilizzare i giovani alla donazione del midollo osseo invitandoli ad iscriversi presso il registro nazionale di donatori di midollo osseo organizzando giornate di formazione nelle scuole, portando all’attenzione di adolescenti spensierati quanto sia importante prevenire ma soprattutto aiutare chi ha bisogno. Le attività dell’”Arcobaleno Marco Iagulli” sono tante, tutte volte all’aiuto di chi ha più bisogno. La bomboniera solidale per ogni tipo di evento, La Pasqua solidale, Il Babbo Natale solide, Corsi di Clown Terapia, Giornate di prevenzione, queste sono solo alcune delle tante attività svolte dall’associazione. Il supporto che Tiziana con la sua associazione riesce a dare alle famiglie è davvero tanto, sarebbe troppo da sostenere da sola senza l’aiuto dei suoi volontari, persone che spendono le loro energie senza mai cedere, sempre pronte a sorridere, sempre pronte a strappare un sorriso a quei bambini che hanno smesso di sorridere da tanto tempo. Ecco cos’è l’Arcobaleno Marco Iagulli, è una voce sempre pronta ad ascoltare, sono delle braccia disponibili in qualsiasi momento ad abbracciare chiunque, sono persone che sorridono con te anche quando la voglia di sorridere non c’è, sono persone i cui occhi brillano se brillano i tuoi.

Dietro ogni bambino che sosteniamo economicamente ci sei tu e la tua famiglia. Per sostenere l’associazione e le sue attività dona il 5×1000 all’Associazione Arcobaleno Maro Iagulli.

Contatti: C.F. 91037540654 IBAN: IT48Y0538776090000001271892

