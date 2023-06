SALERNO – Una lettera aperta ai tifosi. Così Nello Renzullo, presidente della Virtus Arechi Salerno rompe il silenzio dopo la conclusione di una stagione sicuramente al di sotto delle attese culminata con la sconfitta ai play in e il declassamento conseguente nella nuova Serie B Interregionale. “Solo chi non fa non sbaglia – si legge nella nota del presidente – Smaltita la delusione per una annata decisamente complicata e non in linea con gli obiettivi iniziali, la società sta pensando da diverse settimane al proprio futuro. Un futuro che non può non tener conto dei successi ottenuti in questi anni, ovvero quelli conquistati dal nostro settore giovanile. Nelle ultime stagioni, infatti, la cantera blaugrana ha regalato tantissime gioie, ed è proprio dai cinque titoli regionali e dalle due Finali Nazionali conquistate che vogliamo ripartire. L’ossatura della futura Lars Virtus Arechi Salerno sarà, quindi, composta dai nostri giovani, ma questo non vuol dire non avere ambizioni. Anzi! Salerno merita una squadra ambiziosa. Per dimostrare ciò si è deciso di far ripartire un ciclo. Si ripartirà ovviamente da dove abbiamo cominciato nell’ormai lontano 2017, dalla conferma di Pino Corvo nel ruolo di direttore sportivo. Ma questo è solo il primo passo in vista della stagione 2023-24, nei prossimi giorni infatti la società comunicherà ufficialmente il programma del nuovo progetto. Perché come disse una volta Michael Jordan: “Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci”. Forza Virtus Arechi Salerno”.