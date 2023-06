Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato intorno alle 19 sul lungomare Marconi, già teatro di alrei incidenti mortali. Il 60enne era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere contro un suv. Le sue condizioni sono parse subito gravi: è stato rianimato sul posto prima di essere trasferito al “Ruggi” dove però è deceduto.